الأحد 23 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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بدأ الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، بعدما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، عن زيادة أعداد المسنين المستفيدين من برنامج كرامة ليصل عددهم إلى ما يقرب من 500 ألف من المسنين.

 

عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

بمقتضى بروتوكول التعاون مع التحالف الوطني، ستتم زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة أى أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصرى، من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.

 

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الاستعلام عن أسماء الجدد في تكافل وكرامة

ويمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2022 الذين تم إضافتهم مؤخرا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي.. tk.moss.gov.eg ويتم الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم.. تفاصيل

مستفيدون من «تكافل وكرامة»: «من غيرها مكناش نعرف نعيش»

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير الحزمة الاجتماعية الجديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة، كما يعزز جهود الدولة في إنفاذ سياساتها واستراتيجياتها الوطنية بشأن كفالة حقوق الإنسان، فضلا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والسعي المستمر في الوقت نفسه لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل آليات الشمول المالي المتاحة، فيما سيوفر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدعم النقدي لـ 420 ألف أسرة، بالإضافة إلى قيامه بتوفير الدعم الغذائي لإجمالي 180 ألف أسرة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأسر التي سيتم دعمها من التحالف 600 ألف أسرة.

 

شروط تقديم تكافل وكرامة 2022

 

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة اقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

 

تكافل وكرامة الاستعلام عن اسماء الجدد في تكافل وكرامة وزيرة التضامن الاجتماعي موقع وزارة التضامن الاجتماعي شروط تقديم تكافل وكرامة 2022 برنامج الدعم النقدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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