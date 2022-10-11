يسعى العديد من ذوي الاعاقة من الاستفادة من خدمات بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 التي تقدمها الدولة متمثلة في موقع وزارة الصحة المصرية ولكن يجب معرفة البيانات المطلوبة لـ تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة والخطوات التي يجب اتباعها.

البيانات المطلوبة من موقع وزارة الصحة لـ تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

ملحوظة: يجب إدخال بيانات الطلب وإستيفاء الإستمارة حتى يتم تسجيل الطلب بنجاح عبر موقع وزارة الصحة المصرية من هنـــــــــــــا https://rdis.moss.gov.eg .

الرقم القومى

الاسم بالعربية رباعي

تاريخ الميلاد

العنوان

المحافظة

مكتب التأهيل

رقم تليفون المنزل للشخص ذو الاعاقة ان توفر

عدد الأفراد المعاقين بالاسرة

مقر استلام الخدمات المتكاملة

موقع وزارة الصحة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

المستندات المطلوبة

الصورة الشخصية

صورة البطاقة / شهادة الميلاد

صورة التقرير الطبي

خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

أولا: سجل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه. تأكد من أن الملفات المرفقه واضحه ومرفقة بشكل سليم

ثانيا: بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملئ إستمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة

ثالثا: بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا إحتفظ به. ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك تعتبر هذة أول خطوة لدراسة حالتك ولابد من اكمال باقي الخطوات.

رابعا: قم بالإستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

خامسا: في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الي قمت بإختياره في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

سادسا: بناءا على الخطوات والبيانات التي تم إستيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة

الاستعلام عن طلب بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

يوفر موقع وزارة الصحة المصرية خدمة الاستعلام عن موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة ، والاستعلام عن طلب بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، من خلال إدخال الرقم القومي من خلال رابط موقع وزارة الصحة المصرية من هنــــــــــا .