فى يومها العالمى.. أفلام عن المرأة فى ليالى الجنينة

بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس، ينظم مركز سيماتك للثقافة السينمائية، عددا من العروض السينمائية، وذلك بمقر حديقة 6 أكتوبر بالعجوزة، والتي تبدأ في السابعة وحتي التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء.

ويتضمن جدول العروض، فيلمين تسجيليين بتوقيع المخرجة الراحلة عطيات الأبنودي، وهما فيلم “أغنية توحة الحزينة”، وفيلم “السندويتش”.

والفنانة عطيات الأبنودي، مخرجة أفلام وثائقية وصحفية ومحامية وممثلة ومنتجة مصرية. تعتبر من أوائل المخرجات العربية في مجال صناعة الأفلام الوثائقية، ويشار إليها أحيانًا باسم "مخرجة الفقراء" نظرًا لمواضيع أفلامها التي تهتم بالحقوق المدنية وظروف الفقراء المصريين والعرب.

ــ فيلم “يوم للستات”

كما يعرض الفيلم الروائي الطويل “يوم للستات”، للمخرجة كاملة أبو ذكري. والفيلم من إنتاج عام 2016. سيناريو للكاتبة والقاصة هناء عطية، ومن بطولة كل من: إلهام شاهين، محمود حميدة، إياد نصار، فاروق الفيشاوي، أحمد داود، ناهد السباعي، نيللي كريم، هالة صدقي، شيماء سيف، أحمد الفيشاوي، ورجاء حسين.

يشار إلى أن كاملة أبو ذكري، مخرجة مصرية، تخرجت في المعهد العالي للسينما، بدأت مشوارها الفني من خلال العمل كمساعد مخرج ثاني فى فيلم (131 أشغال) للمخرج نادر جلال سنة 1993، ثم بعدها قامت بإخراج فيلمها القصير الأول (قطار الساعة السادسة)، إلى أن قامت بإخراج أول أفلامها السينمائية (سنة أولى نصب) سنة 2004، تلته بأفلام (ملك وكتابة) و(عن العشق والهوى) و(واحد صفر)، على صعيد التلفزيون قامت بإخراج مسلسل السيت كوم (6 ميدان التحرير) عام 2009، و مسلسل (ذات) عام 2013، ومسلسل (سجن النسا) عام 2014.

ــ Cinema Paradiso في قصر السينما

في سياق متصل، وضمن عروض نادي السينما الأوروبية، يعرض في الثامنة مساء اليوم أيضا، الفيلم الإيطالي الروائي الطويل Cinema Paradiso، أو “سينما باراديزو الجديدة”، وذلك بقصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، ويعقب العرض مناقشة تقدمها الناقدة السينمائية نشوي نبيل.

والفيلم من إنتاج العام 1988، وتبلغ مدة عرضه 155 دقيقة، من إخراج جيوزبي تورنتوري، وحصل الفيلم علي العديد من الجوائز العالمية، من بينها جائزة البافتا لأفضل فيلم موسيقي، جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، جائزة سيزار لأفضل فيلم أجنبي، جائزة الجولدن جلوب لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية وغيرها.