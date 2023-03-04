السبت 04 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كل ماتريد معرفته عن مسلسل الكتيبة 101 رمضان 2023

مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101

عقب نجاح مسلسل الاختيار بأجزاءه الثلاثة يرغب قطاع عريض من المواطنين في معرفة قصة مسلسل الكتيبة 101 رمضان 2023 والذي يوثق نجاحات الجيش المصري في إحباط المخططات الإرهابية وهجوم التكفريين في سيناء وهو نوع من أنواع المسلسلات الوطنية التي يحبها الشعب المصري ويندمج مع أحداثه حيث كشفت شركة الإنتاج عن البوستر الدعائي للمسلسل.

قصة مسلسل الكتيبة 101 رمضان 2023

يتشوق الجمهور للاستمتاع بأحداث مسلسل الكتيبة 101 الذي أعلنت عن عرضه قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الموسم الرمضاني المقبل والذي تدور أحداثه حول وقائع حقيقية للجيش المصري ونجاحه في صد الهجوم على الجماعات التكفرية في مدينة العريش بمحافظة سيناء حيث يبدأ المسلسل في يوم 28 فبراير 2018.

يأتي ذلك عقب نجاح أجزاء مسلسل الاختيار الذي يتناول سلسلة من تضحيات رجال الجيش والشرطة في المحافظة على كيان الوطن والمواطنين وبدأ بالفعل العمل في تصوير كافة المشاهد للانتهاء منها قبل الشهر الكريم.

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القنوات العرضة لمسلسل الكتبية 101 

أعلنت قناة ON الفضائية و منصة Wacht it الإلكترونية التابع لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض أحداث مسلسل الكتيبة 101 بشكل حصري طوال أيام شهر رمضان المبارك وتدور أحداثه في 30 حلقة حيث طرحت بالفعل الشركة المنتجة البوستر الدعائي للمسلسل ويظهر خلاله الأبطال بالبدلة العسكرية في صحراء سيناء.

ويمكن ضبط إشارة بث القناة للاستمتاع بمشاهدة المسلسل بصوت وصورة ذات جودة عالية عبر الإحداثيات التالية :-

تردد  قناة ON

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11861.
  • الترميز : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
  • الاستقطاب : رأسي.
  • جودة القناة : HD.

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أبطال مسلسل الكتيبة 101 

قصة مسلسل الكتيبة 101 رمضان 2023 والأبطال المشاركين تسأؤلات يطرحها المواطنين عبر المنصات الإلكترونية حيث يشارك في بطولة المسلسل الفنان عمرو يوسف والفنانة لبلبة والفنان آسر ياسين والفنان فتحي عبد الوهاب والفنان أحمد صلاح حسني والفنانة وفاء عامر والفنان وليد فواز والفنان خالد الصاوي والفنان محمود حجازي والفنان أحمد عبد الله محمود والفنانة ميرنا نور الدين المسلسل من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

 

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وائل لطفي

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