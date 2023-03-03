رمضان 2023.. قصة مسلسل ضرب نار للعوضي وياسمين وقنوات عرضه

قارب المخرج مصطفى فكري من تصوير أكثر من نصف أحداث مسلسل «ضرب نار» للنجمين احمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، استعدادًا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل.

العمل يعرض خلال الماراثون الرمضاني ويعرض على أكثر من قناة أولهما ON وON DRAMA بالإضافة إلى باقة قنوات ART عقب الإفطار.

قصة مسلسل ضرب نار 2023

وتدور أحداث مسلسل "ضرب نار" حول شخصية "مُهرة"، ياسمين عبد العزيز، الفتاة الشعبية من شبرا، وجابر أبو شديد، أحمد العوضي، القادم من سوهاج إلى القاهرة ليفتح ورشة كاوتش في شبرا، تتواصل الاحداث بتعرف جابر على مهرة لتنشأ بينهما قصة حب كبيرة ننتهي بالزواج، تتواصل الاحداث ويكبر الثنائي في العمل ليظهر بعد ذلك رجل الأعمال "ماجد المصري" الذي يحاربهما ويدخل معهما في صراعات كبيرة.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وبطولة كل من ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، اسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

ويجتمع كل من حنان ماضي ومحمد الحلو للمرة الثانية لغناء تتر مسلسل "ضرب نار" في رمضان.