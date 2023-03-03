أبطال مسلسل «سوق الكانتو»: ملىء بالمفاجآت.. و«متعوب فيه جدًا»

نجح مسلسل «سوق الكانتو»، للنجمين أمير كرارة ومى عز الدين، فى جذب أنظار واهتمام الجمهورين المصرى والعربى، قبل عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل، وأعرب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى عن إعجابهم بـ«بوسترات» و«برومو» العمل بمجرد نشرهما، مشيرين إلى أنهم ينتظرون عرض المسلسل بشغف كبير.

وكشفت «بوسترات» و«برومو» العمل، عن أن الأحداث تدور فى عام ١٩٢٠، داخل سوق البالة فى وسط القاهرة، وهو ما اتضح من خلال الملابس والديكورات.

ويحكى المسلسل عن شخصية «طه القماش»، التى يجسدها أمير كرارة، وتحدث تحولات كبيرة فى حياته، بعد خلاف كبير بينه وبين تجار سوق «الكانتو»، الذى يدخل على أثره المستشفى، ثم تتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى تشويقى.

وقال النجم أمير كرارة إنه وقع فى غرام سيناريو مسلسل «سوق الكانتو» بمجرد قراءته، لأن الأحداث مميزة ومتماسكة ومليئة بالإثارة والتشويق، معتبرًا أن المؤلف هانى سرحان أبدع فى كتابته.

وأضاف «كرارة»: «أنتظر رد فعل الجمهور خلال عرض العمل فى الماراثون الرمضانى»، واصفًا المسلسل بأنه تجربة جديدة ومختلفة عن كل ما قدمه من قبل، وفريق العمل بذل مجهودًا كبيرًا ليخرج بالشكل اللى الناس هتشوفه وتعبنا فى تصوير المشاهد».

وأوضح أنه «لم أقدم شخصية تشبه (طه القماش) من قبل، وتميزها من الأسباب الرئيسية لموافقتى على المشاركة فى العمل، لأننى أسعى دائمًا لتقديم أعمال متنوعة، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور».

وخطفت الفنانة مى عز الدين أنظار الجمهور فور طرح «بوسترات» المسلسل، التى ظهرت خلالها بإطلالة جديدة لم تظهر بها من قبل. وقال متابعون على مواقع التواصل الاجتماعى، إنهم ينتظرون عرض المسلسل، ليشاهدوا الشخصية الجديدة التى ستجسدها «مى»، بعد تألقها بشخصية «الغجرية» فى «جزيرة غمام» العام الماضى. وكشف «البرومو» الرسمى للعمل عن أن الشخصية التى تجسدها مى عز الدين تعمل فى مجال الخياطة، وعادت إلى سوق «الكانتو» بعد فترة غياب كبيرة، لتقابل «طه القماش»، وتحدث بينهما خلافات طريفة فى البداية، ثم يجمعهما الحب.

وأعربت الفنانة سلوى عثمان عن سعادتها الشديدة لمشاركتها فى المسلسل، مشيرة إلى أن الكواليس كانت مليئة بالبهجة والفرحة.

وقالت النجمة القديرة إنها تجسد شخصية عمة أمير كرارة، ويجسد دور والدها الفنان عبدالعزيز مخيون، وهو من كبار تجار القماش فى سوق «الكانتو»، على أن تكشف الأحداث عن صراعات كثيرة سيحبها الجمهور.

وعن تعاونها مع أبطال العمل، قالت: «استمتعت كثيرًا بالتعاون مع الفنان أمير كرارة، وهو محترم ومتواضع»، مشيرة إلى أن مشاهدها لا تتقاطع مع مشاهد الفنانة مى عز الدين، لكنها تكن لها كل الحب، وتحب أيضًا الفنانة مها نصار، التى تجسد دور ابنتها، واصفة إياها بأنها «ممثلة جميلة».