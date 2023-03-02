بشخصية إرهابى.. سيف حلمى يشارك فى مسلسل «الكتيبة 101»

يُشارك الفنان الشاب سيف حلمي، في مسلسل «الكتيبة 101»، بطولة الثنائي آسر ياسين وعمرو يوسف، المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023، على مدار 20 حلقة فقط، حيث ينتمي إلى الأعمال الوطنية.

ويُجسد سيف حلمي، خلال أحداث «الكتيبة 101»، شخصية إرهابي، حيث بدأ تصوير مشاهده مؤخرًا، ويُشارك ضمن مجموعة كبيرة من الممثلين، حيث يشارك في بطولته كل من فتحي عبدالوهاب، وأحمد صلاح حسني، ووفاء عامر وآخرين، وهو من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح.

وينتمي مسلسل «الكتيبة 101» للدراما الوطنية، وتدور أحداثه حول أبطال «الكتيبة 101» وكيف نجحت في التصدي للتكفيريين والجماعات الإرهابية داخل سيناء.

يذكر أنّ سيف حلمي، شارك في عددٍ من الأعمال الدرامية الفترة الأخيرة، منها مسلسل «كل ما نفترق» لريهام حجاج، و«المماليك» بطولة رانيا يوسف.