خدمات نيابات المرور.. الاستعلام عن مخالفات السيارات 2023

يعتبر الاستعلام عن مخالفات السيارات عن طريق الإنترنت أحد أفضل الخدمات التي تهم كثير من قائدي وملاك السيارات من خلال موقع مرور مصر.

الاستعلام عن مخالفات السيارات

ويمكن إتمام عملية الاستعلام عن مخالفات السيارات من خلال الدخول على الموقع من خلال محركات البحث جوجل، وذلك لتسهيل استخراج شهادة المخالفات أونلاين بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور.

كما يهدف الاستعلام عن مخالفات السيارات من خلال الموقع الإلكتروني على الإنترنت للحد من التكدس وتقليل التجمعات تسهيلا على الراغبين في الحصول على تلك الخدمة.

أسرع استعلام عن المخالفات المرورية.. موقع النيابة العامة

ويمكن الاستعلام عن مخالفات السيارات خلال عدة خطوات:

1- الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت.

2- اختيار خدمات المرور.

3- الضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

4- كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.

5- اضغط على عرض المخالفات المرورية.

6- سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات.

7- فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة.

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سداد المخالفات المرورية إلكترونيا

ويتيح رابط الاستعلام عن مخالفات المرور على الإنترنت إمكانية دفع مخالفات المرور إلكترونيا.

بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة سيظهر على الشاشة قيمة مخالفات السيارة، كما تظهر رسالة بالشروط التي يجب الموافقة عليها، لسداد غرامات مخالفات المرور إلكترونيا عبر موقع نيابة المرور بالخطوات الآتية:

الخطوة الأولى: كتابة الاسم رباعي في الخانة المخصصة لذلك.

الخطوة الثانية: تسجيل عنوان الخاص بمالك السيارة، واسم المرور التابع له وأيضا رقم السيارة المدون على الرخصة.

الخطوة الثالثة: سداد قيمة مخالفات السيارة والغرامة أون لاين.

الخطوة الرابع: الدفع يتم عبر الموقع الإلكتروني بطاقة الائتمان، أو عبر ماكينة فوري، أو نقدي عند استلام الشهادة.

كانت قد نيابة المرور دشنت موقعا إلكترونيا من خلاله يستطيع مالك السيارة أو قائدها الاستعلام عن مخالفات المرور والتظلم عليها برقم اللوحة، وسداد المخالفات بالمجان عبر الإنترنت.