الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موقع صندوق التمويل العقاري استعلام بالرقم القومي

الاسكان
الاسكان

يزيد البحث على موقع صندوق التمويل العقاري استعلام بالرقم القومي عبر المنصات لمعرفة الإجراءات التي تمت في طلب تخصص وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وفقا للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، يأتي ذلك في إطار تسهيل إجراءات متابعة الطلبات المقدمة لتخصيص وحدات سكنية في مشروعات (سكن مصر، جنة، دار مصر…).

موقع صندوق التمويل العقاري استعلام بالرقم القومي

من خلال الموقع الرسمي لـ صندوق التمويل العقاري من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن الاستعلام عن نتائج الحصول على وحدات سكنية في المشروعات التي طرحتها الدولة في المشروع الـ 16 للاسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل بأطول فترة سداد لتتناسب مع كافة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد طرحت عدة مشروعات سكنية في عدد من المحافظات لمحدودي ومتوسطي الدخل ( سكن مصر، دار مصر، إسكان متميز ذي طابع ساحلي، قطامية جاردنز،…) بإجمالي عدد الوحدات السكنية 22 وحدة في المدن الجديدة.

رابط تسجيل دخول موقع وزارة الاسكان الاجتماعي 2023

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أسعار شقق الاسكان الاجتماعي 2023

تتراوح أسعار الوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الاسكان في مشروعات ( سكن مصر، دار مصر، إسكان متميز ذي طابع ساحلي، قطامية جاردنز،…) في أكثر من 25 مدينة سكنية حيث تتراوح مساحات الشقق السكنية من 75 - 120 متر حيث تبلغ أسعار شقق الاسكان المتوسط من 6 ألاف جنيه للمتر وبلغت أسعار الشقق في مشروع دار مصر والتي تبلغ مساحتها 100 - 150 م 8 ألاف جنيه للمتر.

فيما بلغت أسعار الشقق في مشروع بمدينة العبور والتي تبلغ مساحتها 100 - 150 م 5500 ألف جنيه للمتر بينما بلغت أسعار الوحدات السكنية في مشروع قطامية جاردنز والتي تبلغ مساحتها 100 - 150 م 9 ألاف جنيه للمتر.

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الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الاسكان الاجتماعي 2023

 تحمل الأوراق التالية عبر موقع صندوق التمويل العقاري استعلام بالرقم القومي للتقديم على شقق الاسكان الاجتماعي وهي كما يلي:-

  • بطاقة الرقم القومي.
  • شهادة بصافي الدخل الشهري أو السنوي.
  • شهادة بقيمة المعاش للأرامل وأصحاب المعاشات.
  • شهادة بقيمة النفقة الشهرية للمطلقات.
  • وثيقة الزواج.
  • شهادة الطلاق.
  • شهادة الوفاة.
  • إيصال المرافق لمحل السكم الحالي.

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رقم الخط الساخن لشقق الاسكان الاجتماعي 2023

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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