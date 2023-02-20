الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

شقق الإسكان الاجتماعي أحد أهم المشاريع التي تبنتها الدولة ضمن مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي سكن لكل المصريين  لتوفير الشقق لكل المحتاجين لها، وينتظر المتقدمين الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16 نتيجة الفرز بعد أن انتهت مرحلة التقديم منذ أسابيع.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 

وتعرض الدستور في التقرير التالي كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16.

تتيح وزارة الاسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية، الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16 لجميع المتقدمين من خلال عدة طرق، ومنها الدخول عبر بوابة صندوق الاسكان الاجتماعي أو الضغط على هذا الرابط من هنا، ثم قم بالضغط على خانة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وبعدها ستظهر أمامك  عدة خانات قم بكتابة الرقم القومي الخاص بك ، وفي باقي الخانات ثم بكتابة الاسم والتفاصيل المتعلقة بالتسجيل للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي.

رابط تسجيل دخول موقع وزارة الاسكان الاجتماعي 2023

موقع وزارة الإسكان الاجتماعي.. الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16

وبعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16 فتظهر النتيجة، أو قم بإرسال رسالة نصية بها الرقم القومي للمتقدم للحصول على شقة الإعلان 16 علي رقم 1124. 

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الاعلان 16 

وكانت وزارة الإسكان قد حددت أسعار الوحدات السكنية داخل إعلانات مشروعات شقق الإسكان الاجتماعي الاعلان 16 من1 أكتوبر الماضي عندما فتحت باب التسجيل فيها وجاءت كالتالي: 

  • تبدأ أسعار الوحدات من 471 ألف جنيه، وتصل إلى 546 ألف جنيه بالنسبة لمحدودي الدخل.
  • أما متوسطي الدخل فتبدأ أسعار الوحدات من 700 ألف جنيه وتصل إلى 950 ألف جنيه، وهذه الأسعار غير شاملة الصيانة.
  • وعلى المتقدم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16 أن يقوم بسداد مقدم 35% من سعر الوحدة الإجمالي، بعائد 3% لأنه يتبع مبادرة التمويل العقاري بفترة سداد 30 عامًا، وبزيادة سنوية 7%، أو بقسط ثابت حتى انتهاء مدة التمويل.
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رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات وقيمة الزيادة في شهر مارس 2023

 

شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان 16 الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي وزارة الإسكان شقق الإعلان 16

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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