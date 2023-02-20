شقق الإسكان الاجتماعي أحد أهم المشاريع التي تبنتها الدولة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي سكن لكل المصريين لتوفير الشقق لكل المحتاجين لها، وينتظر المتقدمين الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16 نتيجة الفرز بعد أن انتهت مرحلة التقديم منذ أسابيع.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

وتعرض الدستور في التقرير التالي كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16.

تتيح وزارة الاسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية، الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16 لجميع المتقدمين من خلال عدة طرق، ومنها الدخول عبر بوابة صندوق الاسكان الاجتماعي أو الضغط على هذا الرابط من هنا، ثم قم بالضغط على خانة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وبعدها ستظهر أمامك عدة خانات قم بكتابة الرقم القومي الخاص بك ، وفي باقي الخانات ثم بكتابة الاسم والتفاصيل المتعلقة بالتسجيل للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي.

وبعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16 فتظهر النتيجة، أو قم بإرسال رسالة نصية بها الرقم القومي للمتقدم للحصول على شقة الإعلان 16 علي رقم 1124.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الاعلان 16

وكانت وزارة الإسكان قد حددت أسعار الوحدات السكنية داخل إعلانات مشروعات شقق الإسكان الاجتماعي الاعلان 16 من1 أكتوبر الماضي عندما فتحت باب التسجيل فيها وجاءت كالتالي: