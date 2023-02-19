ننشر رابط تسجيل دخول موقع وزارة الاسكان الاجتماعي 2023 حيث توفر وزراة الاسكان الاجتماعي سكن مدعم للمصريين في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سكان لكل المصريين المحتاجين إلى سكن.

وخلال هذه الأيام تعلن وزارة الاسكان الاجتماعي عن نتيجة الإعلان 16 للإسكان الاجتماعي، والذي انتهى التقديم فيه في أكتوبر من العام الماضي، وبدأ نتيجته خلال هذه الأيام ، وتعرض الدستور في التقرير التالي لكل المتقدمين للحصول على شقق الإسكان كيفية تسجيل دخول موقع وزارة الاسكان الاجتماعي.

رابط تسجيل دخول موقع وزارة الاسكان الاجتماعي 2023

يستطيع المستفيدون من شقق وزارة الاسكان الاجتماعي الدخول عبر بوابته الإلكترونية لمتابعة إعلانات الشقق التي يتم طرحها كل فترة من خلال مبادرة سكن لكل المصريين ومعرفة الشروط والخطوات وأسعار شقق الإسكان.

وللإلمام بهذه التفاصيل لابد من تسجيل دخول وزارة الاسكان الاجتماعي أولًا وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولا قم بالضغط هنــــــــــا لدخول بوابة وزارة الاسكان الاجتماعي .

ثانيًا قم بكتابة الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن، واكتب كلمة المرور الخاصة بك .

وإن لم تكن قمت بتسجيل بياناتك على بوابة وزارة الاسكان الاجتماعي قم بالدخول عبر الرابط التالي https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/Account/Register

ثم اكتب كافة البيانات المطلوبة ومنها الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن، و رقم الموبايل لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن، واكتب كلمة المرور ثم قم بتأكيد كلمة المرور، واضغط على أيقونة تسجيل ، وبعدها تستطيع تسجيل دخول وزارة الاسكان الاجتماعي والحصول على كافة الخدمات التي يوفرها الموقع .

نتيجه الاعلان 16 للاسكان الاجتماعى 2023

يوفر موقع www.mff.gov.eg بالرقم القومي نتيجه الاعلان 16 للإسكان الاجتماعي ويستطيع المتقدمين للحصول على شقق الاسكان معرفة نتيجه الاعلان 16 للإسكان الاجتماعى الذي انتهت فترة التقديم به في أكتوبر الماضي، لتبدأ وزارة الإسكان الاجتماعي في فرز المتقدمين ومدى مطابقتهم للشروط المطلوبة على أن يتم اعلان نتيجه الاعلان 16 للإسكان الاجتماعى خلال هذه الأيام.