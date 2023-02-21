أبو السعود محمد: برنامجي قائم بشكل أساسي على إحياء لجنة الإسكان لخدمة الصحفيين

قال أبو السعود محمد، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن برنامجه الانتخابي قائم بشكل أساسي على إحياء لجنة الإسكان والمشروعات لخدمة أعضاء الجمعية العمومية في هذا الملف.

وأشار في بيان له إلى أن برنامجه يتضمن تأسيس جمعية إسكان الصحفيين وأسرهم لتكون أحد أذرع لجنة الإسكان التي توفر إسكانًا مناسبًا لجميع الزملاء وأبنائهم، والعمل على حصول الصحفيين على أراضي مختلفة لبناء وحدات سكنية أو مصيفية أو حتى زراعية بأسعار مناسبة.

وأضاف: استكمال مشروع مستشفى الصحفيبن، وتفعيل بروتوكولات التعاون مع وزارة الإسكان التي تؤكد أحقية النقابة تخصيص وحدات سكنية متنوعة ومناسبة الأسعار للشباب في كل محافظات مصر.

وأكمل: تشكيل مجلس أمناء من الحاجزين بمدينة الصحفيين المتعثرة، يكون له كل الصلاحيات الفعلية، والسعي للحصول على وحدات جاهزة التسليم في الشركات الخاصة مثل مدينتي والرحاب وشركات أخرى بالتقسيط في مناطق متعددة تتناسب ودخل الزملاء.

وأغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين باب تلقي طلبات التنازل والطعون ضد المرشحين لمنصب نقيب الصحفيين ومقاعد التجديد النصفي لعضوية مجلس النقابة، أمس الإثنين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، لتعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم.

وقامت اللجنة المشرفة على الانتخابات بفحص طلبات التنازل والطعون، وأعلنت أسماء المرشحين النهائية لمنصب النقيب وعددهم (11) مرشحًا، وعضوية المجلس وعددهم (40) مرشحا وفقًا للترتيب الأبجدي.

كشوف بأسماء المرشحين النهائية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين مارس 2023

 أولا: المرشحون على منصب نقيب الصحفيين:-

م الاسم الجريدة الاسم الصحفي

1. السيد محمد إبراهيم الإسكندراني الجمهورية سيد الإسكندراني

2. أيمن على محمد عبدالعزيز الأهرام أيمن عبدالعزيز

3. خالد طه ميري عبدالرحمن أخبار اليوم خالد ميري

4. خالد محمد زكي البلشي صحفي حر خالد البلشي

5. سيد عبدالمالك سيد عمار النور سيد عبدالملك

6. طلعت هاشم محمد فرج مصر الفتاة طلعت هاشم

7. عبده محمد مغربى عبدالله الأنباء الدولية عبده مغربي

8. محسن محمد هاشم محمد الجيل محسن هاشم

9. محمد مغربى أحمد علي الشعب محمد مغربي أحمد

10. نعيمة محمد راشد عبدالله الجمهورية نورا راشد

11. ياسر مصطفى إسماعيل محمد الأمة ياسر مصطفى إسماعيل

 ثانيا: المرشحون على مقاعد عضوية مجلس النقابة:-

م الاسم الجريدة الاسم الصحفي

1. أبوالسعود محمد محمود عثمان صحفى حر أبوالسعود محمد

2. أحمد خليفة دياب عبدالحليم أخبار اليوم أحمد دياب

3. أحمد علوي السيد عباس اليوم أحمد علوي

4. أحمد محمد صبري عبدالحميد الديار أحمد صبري

5. أسماء محمد حسنين صبرة الفجر أسماء حسنين

6. أسماء مصطفى محمد عبدالعال صحفي حر أسماء مصطفى

7. المعتز بالله إبراهيم عبدالعزيز الشناوي الجمهورية معتز الشناوي

8. تامر محمد عادل محمد البوابة نيوز تامر أفندي

9. جمال أحمد أحمد عبدالرحيم الجمهورية جمال عبدالرحيم

10. حسام الدين راضي محمد راضي صحفي حر حسام راضي

11. حسام عبد المنجي جلال محمد السويفي الفجر حسام السويفي

12. حماد سعيد معتمد صالح الرمحي الدستور حماد الرمحي

13. ريمون فرنسيس صادق متى صحفي حر ريمون فرنسيس

14. سامي محمد كبارى عبدالراضي الوطن سامي عبدالراضي

15. سعاد السيد حسنين سلام مجلة أكتوبر سعاد سلام

16. سمية محمود محمد حسن العجوز وكالة أنباء الشرق الأوسط سمية العجوز

17. صبحى محمد محمد أحمد شادي شباب مصر صبحي محمد شادي

18. عبدالرءوف عبدالمنعم عبدالرءوف خليفة الأهرام عبدالرءوف خليفة

19. عبدالهادى فتحى عبدالهادى عبدالرازق العالم اليوم عبدالهادي فتحي

20. عمرو منصور إسماعيل بدر الدستور عمرو بدر

21. عوني سيد علي نافع الدستور عوني نافع

22. عيسى جاد الكريم عيسى مراد روزاليوسف عيسى جاد الكريم

23. فاطمة على حسن على الحاج الغد فاطمة الحاج

24. قطب عباس الضوي أحمد الغد قطب الضوي

25. محمد أحمد عبدالعال أحمد الكرامة محمد الجارحي

26. محمد السيد عبدالعزيز الشاذلى اليوم السابع محمد السيد

27. محمد السيد موسى سليمان ضبعان صحفي حر محمد الضبعان

28. محمد رضا مرزوق عباس الموجز محمد فرعون

29. محمد شبانة عبدالعزيز بدوي الأهرام محمد شبانة

30. محمد عبداللطيف محمد عبدالجليل الباسل الأهرام محمد عبداللطيف الباسل

31. محمد كمال حسن علي السيد أخبار اليوم محمد كمال

32. محمد ممدوح محمد عبدالنور على حرحش الجمهورية محمد حرحش

33. محمد يحيى محمد يوسف أخبار اليوم محمد يحيى يوسف

34. محمود كامل محمود بركات أخبار اليوم محمود كامل

35. محمود كمال حسين زيدان الأهرام محمود زيدان

36. مساعد أحمد علي عبدالرحيم صحفي حر مساعد الليثي

37. ممدوح سيد صغير أحمد أخبار اليوم ممدوح الصغير

38. هشام محمد محمد يونس الأهرام هشام يونس

39. هيثم فوزي حامد رخا الأهرام هيثم فوزي رخا

40. وفاء محمد بكرى موسى المصري اليوم وفاء بكرى