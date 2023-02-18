دعاء الفجر.. ابرز الأدعية اليوم السبت 18 فبراير 2023

شغل الكثير من المسلمين خلال شهر رجب المبارك معرفة أبرز أدعية الصباح اليوم السبت 18 فبراير 2023 ودعاء الفجر للتقرب من الله عز وجل.

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دعاء الفجر.. أبرز الأدعية اليوم السبت 18 فبراير 2023

وتستعرض “الدستور” بهذه السطور القادمة أدعية الفجر والصباح اليوم السيت 18- 2- 2023.

دعاء الفجر اليوم

اللهم ارزقنا نجاحا في كل أمر، ونيلاً لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم. اللهم افتح أبواب السعادة والراحة والأمل في قلوب أحبتي. اللهمّ رضّني بما قضيت لي وعافني فيما أبقيت حتى لا أحب تعجيل ما أخّرت ولا تأخير ما عجّلت. اللهمّ إنّا نسألك عملاً باراً، ورزقاً داراً، وعيشاً قاراً. اللهمّ اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحداً غيرك. بسم الله على نفسي ومالي وديني، اللهم رضني بقضائك، وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ربى إنها ساعة الفجر اللهم إنا ننتظر منك فرجًا قريبًا يريح قلوبنا ويبكي عيوننا فرحًا فبشرنا يا الله. اللهم يا فاتح الأبواب ومنزل الكتاب وجامع الأحباب يا الله ارزق أحبتي رزقا كالأمطار يا الله.



دعاء الفجر اليوم