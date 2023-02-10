موعد ليلة الاسراء والمعراج 2023 وأفضل الأدعية بها.. من الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث بشكل مكثف عبر محركات البحث.

وتزداد عمليات البحث من قبل المسلمين بمصر والمدن والعواصم العربية لمعرفة موعد ليلة الاسراء والمعراج 2023 وأفضل الأدعية بها، استعدادًا لها وللتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لاستجابه الدعاء.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المسلمين بمعرفة موعد ليلة الاسراء والمعراج 2023.

يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية، التفاصيل الكاملة عن موعد ليلة الاسراء والمعراج 2023 وأفضل الأدعية بها.

وإليكم موعد ليلة الاسراء والمعراج 2023 وأفضل الأدعية بها:

موعد ليلة الاسراء والمعراج 2023 وأفضل الأدعية

ويستعد المسلمون لمعرفة موعد ليلة الإسراء والمعراج استعدادًا لها، وموعد الليلة 27 من شهر رجب من كل عام والتي تصادف في 2023 ليلة 18 فبراير المقبل وفقا للحسابات الفلكية التي قام بها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية والتي أكدت أن استطلاع هلال شهر رجب 1444 سيكون يوم الأحد 29 من شهر جمادى الآخر الجاري الموافق 22 يناير 2023 من كافة مراكز الاستطلاع المنتشرة في المحافظات.

ووفقا للحسابات الفلكية سيبقى الهلال الجديد في سماء القاهرة لمدة 43 دقيقة بعد غروب الشمس، حيث يعتمد التقويم الهجري على دورة القمر لتحديد الأشهر والذي أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل اوله هجرة الرسول صل الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة.

أفضل الأدعية في ليلة الاسراء والمعراج 2023