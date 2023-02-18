مواقيت الصلاة فى مصر اليوم السبت 18-2-2023

مع أواخر شهر رجب يدور في بال قطاع عريض من المسلمين معرفة مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 18-2-2023 عبر جوجل، للانتظام في أداء الصلاة في وقتها الصحيح، والإكثار من الدعاء.

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مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 18-2-2023

وتنشر "الدستور" في هذه السطور مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 فبراير 2023، في عدد من المحافظات في القاهرة، وبكل من: (الإسكندرية ومحافظة المنصورة ومحافظة قنا ومحافظة أسوان).

وفيما يلي جميع مواقيت الصلاة اليوم السبت بمحافظة القاهرة، وبعض من المحافظات والمدن في مصر:

مواعيد الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 فبراير 2023 فى محافظة القاهرة

موعد آذان الفجر اليوم السبت 05:06 ص.

موعد آذان الظهر اليوم السبت 12:09 ظهرًا.

موعد آذان العصر 3:20 م.

موعد آذان المغرب اليوم 5:45 م.

موعد آذان العشاء اليوم السبت 7:03 م.

مواقيت الصلاة فى محافظة الإسكندرية اليوم السبت 18 فبراير 2023

موعد آذان الفجر 5:12 ص.

موعد آذان الظهر اليوم السبت 12:14 ظهرًا.

موعد آذان العصر 3:24 م.

موعد آذان المغرب 5:49 م.

موعد آذان العشاء اليوم 7:08 م.

مواقيت الصلاة بالمنصورة اليوم السبت 18 فبراير 2023

وقت صلاة الفجر 5:06 ص.

موعد آذان الظهر 12:08 ظهرًا.

موعد آذان العصر اليوم 3:18 م.

موعد آذان المغرب 05:43 م.

موعد آذان العشاء اليوم السبت 7:02 م.

مواعيد الصلاة اليوم السبت 18 فبراير 2023 في قنا

وقت صلاة الفجر اليوم السبت 4:59 ص.

وقت صلاة الظهر اليوم 12:03 ظهرًا.

موعد صلاة العصر 3:18 م.

وقت صلاة المغرب اليوم السبت 5:43 م.

وقت صلاة العشاء 6:58 م.

مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان اليوم السبت 18 فبراير 2023

وقت صلاة الفجر اليوم السبت 4:58 ص.

موعد صلاة الظهر 12:02 ظهرًا.

موعد صلاة العصر اليوم 3:19م.

موعد صلاة المغرب اليوم السبت 5:44 م.

موعد صلاة العشاء 6:58 م.