مواقيت الصلاة فى مصر اليوم السبت 18-2-2023
مع أواخر شهر رجب يدور في بال قطاع عريض من المسلمين معرفة مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 18-2-2023 عبر جوجل، للانتظام في أداء الصلاة في وقتها الصحيح، والإكثار من الدعاء.
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مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 18-2-2023
وتنشر "الدستور" في هذه السطور مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 فبراير 2023، في عدد من المحافظات في القاهرة، وبكل من: (الإسكندرية ومحافظة المنصورة ومحافظة قنا ومحافظة أسوان).
وفيما يلي جميع مواقيت الصلاة اليوم السبت بمحافظة القاهرة، وبعض من المحافظات والمدن في مصر:
مواعيد الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 فبراير 2023 فى محافظة القاهرة
موعد آذان الفجر اليوم السبت 05:06 ص.
موعد آذان الظهر اليوم السبت 12:09 ظهرًا.
موعد آذان العصر 3:20 م.
موعد آذان المغرب اليوم 5:45 م.
موعد آذان العشاء اليوم السبت 7:03 م.
مواقيت الصلاة فى محافظة الإسكندرية اليوم السبت 18 فبراير 2023
موعد آذان الفجر 5:12 ص.
موعد آذان الظهر اليوم السبت 12:14 ظهرًا.
موعد آذان العصر 3:24 م.
موعد آذان المغرب 5:49 م.
موعد آذان العشاء اليوم 7:08 م.
مواقيت الصلاة بالمنصورة اليوم السبت 18 فبراير 2023
وقت صلاة الفجر 5:06 ص.
موعد آذان الظهر 12:08 ظهرًا.
موعد آذان العصر اليوم 3:18 م.
موعد آذان المغرب 05:43 م.
موعد آذان العشاء اليوم السبت 7:02 م.
مواعيد الصلاة اليوم السبت 18 فبراير 2023 في قنا
وقت صلاة الفجر اليوم السبت 4:59 ص.
وقت صلاة الظهر اليوم 12:03 ظهرًا.
موعد صلاة العصر 3:18 م.
وقت صلاة المغرب اليوم السبت 5:43 م.
وقت صلاة العشاء 6:58 م.
مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان اليوم السبت 18 فبراير 2023
وقت صلاة الفجر اليوم السبت 4:58 ص.
موعد صلاة الظهر 12:02 ظهرًا.
موعد صلاة العصر اليوم 3:19م.
موعد صلاة المغرب اليوم السبت 5:44 م.
موعد صلاة العشاء 6:58 م.