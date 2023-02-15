الأربعاء 15 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج منفرداً؟

ليلة الاسراء والمعراج
ليلة الاسراء والمعراج

حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج منفرداً من الأسئلة الأكثر تداولا عبر مواقع البحث بمحركات الإنترنت “جوجل” من قبل المسلمين، ويعرض “الدستور” في السطور التالية تفاصيل حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج منفرداً، وموعد ليلة الإسراء والمعراج 2023.

حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج منفرداً

حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج منفرداً يعتبر تطوع حيث لم يرد به حديث صريح بفضل صيام الإسراء والمعراج، حتى ولو كان من باب الاحتفال بهذه الذكرى العطرة.

ومن جانبها، قالت دار الإفتاء المصرية: إنه لا مانع شرعًا من التطوع بصوم ليلة الإسراء والمعراج، لما ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

وذكرت الإفتاء، أنه يستحب إحياء هذه الليلة بالعبادات والطاعات ومن أبرز هذه العبادات التي يحبها الله هي الصيام، منوهة بأن هناك كذلك إطعام الطعام وإخراج الصدقات والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار.

داعية: هذه الآية نزلت تأييدًا لرؤيا النبى محمد «ص»

دعاء ليلة الإسراء والمعراج مكتوب وموعد يوم 27 رجب 1444 بالتاريخ الميلادي 

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2023 وحكم صيام يوم 27 رجب

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2023 بالتاريخ الميلادى وفضلها

موعد ليلة الاسراء والمعراج 2023 

ويستعد المسلمون لمعرفة موعد ليلة الإسراء والمعراج استعدادًا لها، وموعد الليلة 27 من شهر رجب من كل عام والتي تصادف في 2023 ليلة 18 فبراير المقبل وفقا للحسابات الفلكية التي قام بها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية والتي أكدت أن استطلاع هلال شهر رجب 1444 سيكون يوم الأحد 29 من شهر جمادى الآخر الجاري الموافق 22 يناير 2023 من كافة مراكز الاستطلاع المنتشرة في المحافظات.

ووفقا للحسابات الفلكية سيبقى الهلال الجديد في سماء القاهرة لمدة 43 دقيقة بعد غروب الشمس، حيث يعتمد التقويم الهجري على دورة القمر لتحديد الأشهر والذي أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل أوله هجرة الرسول صل الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة.

الإسراء والمعراج حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج صيام ليلة الاسراء والمعراج صيام ليلة الإسراء والمعراج منفردا موعد ليلة الإسراء والمعراج 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

أستاذ بجامعة القاهرة: إطلاق «وثائقية» مصرية يُحقق الحلم لحماية التاريخ من التزييف

تعود لـ5 آلاف عام.. اكتشاف «حانة» سومرية جنوب العراق

مصرع طفل رضيع في قنا سقط من أعلى سلم في منزل أسرته

تراجع جديد في عملات الأسواق الناشئة.. والروبل الروسي الأسوأ

«تمريض كفر الشيخ» تنظم محاضرة توعوية ضمن «أنت أقوى من المخدرات»

رابط تحميل كتاب التاريخ للصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

محبة لا تمحوها الأيام ولا مؤامرات اللئام

إبراهيم داود

الفرح هو المهم

محمد رفعت

لبيك سورية!

جلال حمام

واشنطن تقضى على حلم أوروبا فى الاستقلال

صفوت البياضي

قصيدة مستحقة للشاعر التونسى أبوالقاسم الشابى

ماجد حبته

مصر فى قمة الحكومات

مدحت بشاى

مصر والسعودية.. وحديث الشعوب

منى رجب

مصر والسعودية: أخوة ودعم ومحبة وعلاقة متجذرة لن ينال منها أحد

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رؤساء بنوك إسرائيل: الأموال تغادر البلاد أسرع 10 مرات من المعتاد

بينها أمريكا.. 5 دول غربية تدين القرارات الإسرائيلية لضم مستوطنات في الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: تصعيد الاحتلال ضد الأسرى جزء من الحرب المفتوحة ضد شعبنا