ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج منفرداً؟

حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج منفرداً من الأسئلة الأكثر تداولا عبر مواقع البحث بمحركات الإنترنت “جوجل” من قبل المسلمين، ويعرض “الدستور” في السطور التالية تفاصيل حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج منفرداً، وموعد ليلة الإسراء والمعراج 2023.

حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج منفرداً

حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج منفرداً يعتبر تطوع حيث لم يرد به حديث صريح بفضل صيام الإسراء والمعراج، حتى ولو كان من باب الاحتفال بهذه الذكرى العطرة.

ومن جانبها، قالت دار الإفتاء المصرية: إنه لا مانع شرعًا من التطوع بصوم ليلة الإسراء والمعراج، لما ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

وذكرت الإفتاء، أنه يستحب إحياء هذه الليلة بالعبادات والطاعات ومن أبرز هذه العبادات التي يحبها الله هي الصيام، منوهة بأن هناك كذلك إطعام الطعام وإخراج الصدقات والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار.

موعد ليلة الاسراء والمعراج 2023

ويستعد المسلمون لمعرفة موعد ليلة الإسراء والمعراج استعدادًا لها، وموعد الليلة 27 من شهر رجب من كل عام والتي تصادف في 2023 ليلة 18 فبراير المقبل وفقا للحسابات الفلكية التي قام بها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية والتي أكدت أن استطلاع هلال شهر رجب 1444 سيكون يوم الأحد 29 من شهر جمادى الآخر الجاري الموافق 22 يناير 2023 من كافة مراكز الاستطلاع المنتشرة في المحافظات.

ووفقا للحسابات الفلكية سيبقى الهلال الجديد في سماء القاهرة لمدة 43 دقيقة بعد غروب الشمس، حيث يعتمد التقويم الهجري على دورة القمر لتحديد الأشهر والذي أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل أوله هجرة الرسول صل الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة.