دعاء ليلة الإسراء والمعراج مكتوب وموعد يوم 27 رجب 1444 بالتاريخ الميلادي 

ينتظر الملايين من المسلمين حول العالم حلول موعد ليلة الإسراء والمعراج 2023 ليلة السابع والعشرين من شهر رجب 1444 للاحتفال بها بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن لما تحمل من فضل كبير واستحابة للدعاء، ما جعلنا نرصد دعاء ليلة الإسراء والمعراج مكتوب.

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2023

وأعلنت دار الإفتاء المصرية موعد ليلة الإسراء والمعراج 2023 بعد استطلاع اللجنة الشرعية هلال شهر رجب 1444.

ومن المنتظر أن تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2023 من مغرب يوم 26 رجب الموافق هذا العام ليلة الجمعة 17 فبراير حتى مغيب شمس 27 رجب 1444هـ الموافق السبت 18 فبراير.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج مكتوب

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ تَكِلْنِي؟، إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي؟ أَوْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي؟، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتِ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، مِنْ أَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطِكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِكَ.

اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، أنت ثقتي ورجائي ، واجعل حسن ظني بك شفائي، اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.