أدعية ليلة الإسراء والمعراج المكتوبة وأفضل الأعمال في ليلة 27 رجب 1444

تصدرت أدعية ليلة الإسراء والمعراج المكتوبة الواردة في السنة النبوية، وأفضل الأعمال في ليلة السابع والعشرين 27 من رجب 1444 قائمة بحث الكثير من المسلمين حول العالم خلال الأيام الجارية، بالتزامن مع حلول موعدها خلال الساعات المقبلة.

أفضل الأعمال في ليلة 27 رجب 1444

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها على منصات التواصل الاجتماعي، أن أفضل الأعمال في ليلة السابع والعشرين من رجب 1444 لإحياء ليلة الإسراء والمعراج، تتمثل فيما يلي:-

الصيام في هذا اليوم

كما يمكن للمسلم كثرة الذكر

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

تأدية الفروض الخمس والسنن

قيام الليل

الاستغفار وكثرة الدعاء.

أدعية ليلة الإسراء والمعراج المكتوبة