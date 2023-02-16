أدعية ليلة الإسراء والمعراج المكتوبة وأفضل الأعمال في ليلة 27 رجب 1444
تصدرت أدعية ليلة الإسراء والمعراج المكتوبة الواردة في السنة النبوية، وأفضل الأعمال في ليلة السابع والعشرين 27 من رجب 1444 قائمة بحث الكثير من المسلمين حول العالم خلال الأيام الجارية، بالتزامن مع حلول موعدها خلال الساعات المقبلة.
أفضل الأعمال في ليلة 27 رجب 1444
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها على منصات التواصل الاجتماعي، أن أفضل الأعمال في ليلة السابع والعشرين من رجب 1444 لإحياء ليلة الإسراء والمعراج، تتمثل فيما يلي:-
- الصيام في هذا اليوم
- كما يمكن للمسلم كثرة الذكر
- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
- تأدية الفروض الخمس والسنن
- قيام الليل
- الاستغفار وكثرة الدعاء.
أدعية ليلة الإسراء والمعراج المكتوبة
- اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهاب همي.
- اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني.
- اللهم استرني على وجه الأرض، اللهم ارحمني في بطن الأرض، اللهم اغفر لي يوم العرض عليك، بسم الله الرحمن الرحيم طريقي والرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني.
- اللهم فوضت أمري كله، فجمّله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.
- اللهم اجبر كسر قلبي، جبرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض، جبرًا يليق بكرمك، وعظمتك، وقدرتك، يا رب.
- اللهم عافني في روحي، وفي جسدي، وفي قلبي، وفي بدني، وفي صحتي، وفي قوتي، وعافني في دنياي وآخرتي.
- اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل علي ما استثقلته نفسي.
- اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتغفر لي ذنبي.
- اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرا أنت وليّه.