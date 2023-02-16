الخميس 16 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هل يجوز صيام ليلة الإسراء والمعراج؟

ليلة الإسراء والمعراج
ليلة الإسراء والمعراج

مع قرب موعد ليلة الإسراء والمعراج التي ستوافق يوم 27 رجب، أي في يوم السبت 18 فبراير المقبل، يزداد البحث من قبل المسلمين لمعرفة هل يجوز صيام ليلة الإسراء والمعراج، حيث نشرت دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الإلكتروني الخاص بها فتوى توضح هل سيجوز الصيام أم لا، وخاصة بعدما انتشرت الآراء للفقهاء التي تشير إلى أن صيام هذه الليلة يكون غير مستحب، وأنه يكون بدعة مستحدثة.

هل يجوز صيام ليلة الإسراء والمعراج؟

وتستعرض “الدستور” في السطور القادمة هل يجوز صيام ليلة الإسراء والمعراج وحكم الصيام، وفضله.

وحول حكم الصيام في ليلة الإسراء والمعراج، أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنه يوجد الكثير من نصوص الجماعة من الفقهاء على الاستحباب لصيام هذا اليوم، وذلك لما له من فضل كبير، فهو من الأيام الفاضلة، والتي يستحب مواصلة العبادة فيها، وستكون منها الصيام، منوها إلى أن من أشهر الفقهاء الذين استحبوا صيام ليلة الاسراء والمعراج هم:

  • (الإمام أبو حنيفة)، و(الإمام الغزالي)، و(الإمام الحطاب)، وهناك فقهاء رواء يقولوا أنها سنة مثل كالعلامة “سليمان الجمل”، وكذلك العلامة “شطا الدمياطي”.

فضل صيام يوم الإسراء والمعراج

وذكرت دار الإفتاء المصرية خلال منشور لها فى صفحة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن فضل صيام يوم الاسراء والمعراج، منوهة إلى أن الصيام يكون من الأمور المستحبة المندوب إليها والمرغوب بالإتيان بها.

وقد ذكرت دار الإفتاء المصرية، أن هناك العديد من الأعمال الصالحة التي يتاح القيام بها بليلة الإسراء والمعراج، وسيكون إليكم أبرز من أفضل الأعمال في ليلة الإسراء والمعراج:

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  • ومن المستحب الصيام بهذا اليوم
  • كما يمكن للمسلم كثرة الذكر
  • وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
  • مع تأدية الفروض الخمس والسنن
  • بالإضافة إلى قيام الليل
  • وكذلك الحرص على الاستغفار وكثرة الدعاء.
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