الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

المفتى يهنئ الرئيس السيسى والأمتين العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

هنَّأ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصريَّ والأمَّتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

 وقال مفتي الجمهورية، في بيان له اليوم الخميس، أنَّ رحلة الإسراء والمعراج كانت رحلة مليئة بالأحداث المهمة والإعجازية، وكانت كذلك اختبارًا لصدق إيمان المسلمين، مشيرًا إلى أنَّ معجزة الإسراء والمعراج فيها من الدروس والعبر ما نحن بحاجة إليه الآن، مثل الأمل والتفاؤل وحسن التوكل على الله والأخذ بالأسباب، غير أنَّ الدرس الأعظم فيها هو ترقُّب الفرج في كلِّ شدة؛ لأنَّ المحن تتبعها المِنَح.

- الأقصى جزء لا يتجزأ من المقدسات الإسلامية


وأكَّد مفتي الجمهورية أنَّ هذه الذكرى العطرة نوَّهت بثقة النبي صلى الله عليه وسلم بنصر الله وصبره على البلاء، لافتًا إلى أنَّ جذور المسجد الأقصى ستظل راسخة في قلوب المسلمين وضمائرهم؛ لأنه قضيتنا التي لن تغيب عن اهتمامنا ما دمنا نقرأ قول الله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}، فالأقصى جزء لا يتجزأ من المقدسات الإسلامية، انتهى إليه إسراء نبينا ومنه بدأ معراجه إلى السموات العلى، ثم إلى سدرة المنتهى.

ودعا مفتي الجمهورية، المولى (عزَّ وجلَّ) أن يُعيد هذه المناسبة العطرة على أمَّتنا أعوامًا عديدة، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على مصر وشعبها، وعلى كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الأم تين العربية والإسلامية ذكرى الإسراء والمعراج مفتى الجمهورية المسجد الأقصى الدكتور شوقي علام

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