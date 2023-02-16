الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

رياضة

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة الهلال السودانى بدورى الأبطال وموعد المباراة والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة الهلال السودانى بدورى الأبطال وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير الأهلى، لكون المباراة أمام المريخ السودانى تأتى بعد مشاركة المارد الأحمر فى مونديال الأندية بالمغرب، والتى حقق فيها الأهلى المركز الرابع.

موعد مباراة الاهلى والهلال السودانى فى دورى الأبطال 

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على الهلال السودانى واستغلال إقامة المباراة بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان دون حضور الجماهير، تنفيذًا لعقوبات الاتحاد الافريقى.

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخ الثلاثة الأخيرة، وحقق البطولة فى نسختين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022، والتى أقيمت من مباراة واحدة فى العاصمة المغربية كازابلانكا.

يلتقى الأهلى مع الهلال السودانى فى الثالثة عصر بعد غد السبت 18ـ2ـ2023، بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت المباراة عبر إحدى قنواتها، لكونها الناقل الحصرى لمباريات دورى الأبطال من دور المجموعات حتى المباراة النهائية بالبطولة.

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تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة الهلال السودانى بدورى الأبطال 2023

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى على الاعتماد على القوة الضاربة للفريق فى مواجهة الهلال السودانى لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق فى المنافسة مبكرًا على قمة المجموعة.

  • محمد الشناوى فى حراسة المرمى
  • على معلول ومحمود متولى ومحمد عبدالمنعم ومحمد هانى فى الدفاع
  • أليو ديانج وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة فى وسط الملعب
  • أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وبيرسى تاو فى الهجوم

غيابات الأهلى فى مواجهة الهلال السودانى فى دورى الابطال

تشهد قائمة الأهلى أمام الهلال السودانى غياب عدد كبير من اللاعبين أمثال عمرو السولية وأكرم توفيق وكريم فؤاد للإصابة، ومصطفى شوبير لعدم الجاهزية بعد عودته من الاصابة، بالإضافة لخالد عبدالفتاح للإيقاف بعد طرده فى مباراة الاهلى وفلامنجو بمباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الاندية، ورأفت خليل ومحمد الضاوى كريستو وعبدالرحمن رشدان وكريم الدبيس للمشاركة فى بطولة افريقيا للشباب.

تشكيل الاهلى المتوقع لمواجهة الهلال السودانى غيابات الاهلى فى مواجهة الهلال السودانى موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا مجموعة قنوات بي ان سبورت

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