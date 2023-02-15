تعليمات خاصة من «فيريرا» لنجمى الزمالك قبل مباراة المريخ السودانى

منح البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة للثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني يوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويعوّل فيريرا على الثنائي كثيرًا في بناء هجمات الفريق الأبيض خلال الآونة الأخيرة.

كان زيزو وشيكابالا قد نجحا في إحراز ثلاثة أهداف في المباراة الأخيرة للفريق أمام سموحة منحت أبناء ميت عقبة ثلاث نقاط غالية أمام سموحة بالدوري بعد فترة كبيرة من عدم تحقيق أي انتصار.

ويأمل فيريرا في مواصلة الانتصارات على حساب المريخ السوداني من أجل العودة نحو المنافسة على الصعود من دور المجموعات بعد الخسارة المفاجئة في الجولة الأولى على ملعبه أمام شباب بلوزداد الجزائري.