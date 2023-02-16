التشكيل والقنوات والمعلق.. موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد فى الدورى الأوروبى

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء العالم، عن موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد فى الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين، حيث تنطلق مساء اليوم الخميس، مباريات ذهاب دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي موسم 2022-2023، ويأتي على رأس مواجهات اليوم مباراة القمة النارية بين برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد يوناتيد الإنجليزي، ويستعرض لكم «الدستور» فى السطور التالية، جميع المعلومات عن مباراة القمة بين البرسا والشياطين الحمر.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد فى الدوري الأوروبي

يستضيف ملعب "سبوتيفاي كامب نو" مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، التي تقام في ذهاب ملحق دور الستة عشر من منافسات بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023، اليوم الخميس، فى تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

تذاع مباريات بطولة الدوري الأوروبي حصريًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة قنوات "بي ان سبورتس"، حيث من المقرر إذاعة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد عبر قناة beIN Sports Premium 1.

معلق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد فى الدوري الأوروبي

أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة القمة النارية بين برشلونة ومانشستر يونايتد فى الدوري الأوروبي، للمعلق العمانى خليل البلوشي.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمي: تير شتيجن

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن – جول كوندي

خط الوسط: فرينكي دي يونج – بيدري - فرانك كيسييه

الهجوم: جافي – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمي: دافيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - رافاييل فاران - لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو – فريد جادون سانشو - برونو فيرنانديش

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - فاوت فيخورست

النظام الجديد لبطولة الدوري الأوروبي

وأصبح دور المجموعات يضم 8 مجموعات فقط، مع تأهل صاحب المركز الأول إلى دور الـ16 مباشرة.

أما صاحب المركز الثاني، يواجه الفرق الهابطة من دوري أبطال أوروبا، في حين أن صاحب المركز الثالث يتجه إلى دوري المؤتمرات.

ويتواجد في النسخة الحالية من الدوري الأوروبي عدد كبير من الأندية الكبرى الهابطة من دوري الأبطال، وفي مقدمتها البرسا، للعام الثاني على التوالي.