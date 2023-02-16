الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

لن تصدق ما ستتذوقه.. طريقة لذيذة لعمل طاجن البطاطس بالهمبرجر

طاجن البطاطس بالهمبرجر
طاجن البطاطس بالهمبرجر

طاجن البطاطس همبرجر سهل ولذيذ وهو الوجبة المناسبة لك، إنها فكرة عشاء رائعة وهي تأخذ اللحم والبطاطس إلى مستوى جديد تمامًا، ستتذوق نكهة جديدة، فعلى الرغم من أن الأمر يستغرق بعض الوقت قبل أن تصل إلى طاولتك، إلا أنه ليس من الصعب جدًا القيام بها والنتيجة النهائية تستحق الانتظار بالتأكيد. 

المكونات

  • الصلصة الكريمية.
  • لحم قليل الدهن.
  • زبدة.
  • بصل.
  • ثوم.
  • دقيق.
  • لبن.
  • مرق دجاج.
  • أوراق زعتر مجففة.
  • بقدونس مجفف.
  • ملح.
  • فلفل.
  • بطاطس.
  • جبن شيدر.

 

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كيفية عمل طاجن بطاطس همبورجر

تبدأ بالتسخين المسبق للفرن بينما يسخن الفرن، يحمر لحم الهمبرجر ويقلى البصل، ثم قم بتذويب الزبدة في المقلاة، ثم إضافة الثوم وتقليب الدقيق.

اخفقي الحليب مع مرق الدجاج قليلًا في كل مرة، عندما تصبح الصلصة ناعمة كالحرير أضيفي التوابل.

اخلطي القليل من الجبن ثم اتركي الصلصة تنضج لمدة دقيقة حتى تتكاثف.

قطعي البطاطس إلى شرائح ثم ابدئي في وضع طبقات من البطاطس مع الصلصة الكريمية.

استمر في وضع طبقات من البطاطس مع الصلصة الجبن واللحم المفروم ليصبح المجموع ثلاث طبقات.

عندما تنتهي ضعي عليها الجبن المتبقي واخبزيها مغطاة بورق الألمنيوم، عند الانتهاء من الخبز، قم بشويها حتى تصبح ساخنة مشبعة بالفقاعات وتحمر.

ماذا يمكن أن تقدم معها؟

في حين أنه قد يبدو من الصعب مطابقة طبق جانبي مع طبق مثل هذا، يمكن أن تفكر في الخبز أو السلطات الخضراء البسيطة أو الخضرة الأساسية أو حتى سلطات الفاكهة، أو بعض المقبلات والحلويات الشرقية اللذيذة.

وعند إعادة تسخينه من الممكن بسهولة في الميكروويف، أو في الفرن حتى يسخن بالكامل، حيث يمكن أن تقدم تلك الوجبات لأصدقائك عندما تقوم بحفلة عيد ميلاد أو عندما تقوم بعزومة بسيطة.

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طاجن البطاطس بالهمبرجر طريقة عمل طاجن البطاطس بالهمبرجر صلصة كريمية وجبة اللحم والبطاطس تسخين البطاطس والهمبرجر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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