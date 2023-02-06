الإثنين 06 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نتيجة أولي ثانوي درجات أم تقديرات.. رابط الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس

جريدة الدستور

بدأ ظهور نتيجة أولي ثانوي ومع زيادة عمليات البحث عن نتيجة أولي ثانوي درجات أم تقديرات، بعد أن اعتمدت وزارة التربية والتعليم التقديرات في نتيجة الصف الأول الثانوي و نتيجة الصف الثاني الثانوي بديلًا للدرجات وهي الطريقة التي اعتمدتها مع تغيير نظام الدراسة والتقييم لهؤلاء الطلاب، وتجيب الدستور في التقرير التالي عن هذا التساؤل هل نتيجة أولي ثانوي درجات أم تقديرات؟. 

شكل نتيجة الصف الأول الثانوي العام 

أكدت وزارة التربية  والتعليم أن نتيجة أولي ثانوي ستكون درجات  للفصل الدراسي الأول من العام الجاري بعد أن كانت تقديرات فقط في العام الدراسي 2021-2022 . 

الشهادة الاعدادية .. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023

بوابة القليوبية التعليمية.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

وكان طلاب الصف الأول الثانوي قدر حصلوا خلال العام الدراسي الماضي 2021- 2022 على تقديرات خلال امتحانات الفصلين الدراسي الأول والثاني وهو ما أثار اللغط عند الطلاب وأولياء الأمور إذا ما كانت نتيجة أولي ثانوي هذا العام ستكون تقديرات أيضًا كالعام الماضي وهو ما نفاه شادي زلطة، المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم في تصريح له على  جروب" حوار مجتمعي " .

رابط نتيجة أولى ثانوي 2023

أظهرت بعض المدارس في المحافظات نتيجة أولي ثانوي بعد اعتمادها وتم إعلانها في هذه المدارس وتوفيرها بالمجان للطلاب، كما نشرتها بعض المحافظات على المواقع الالكترونية لمديريات التربية والتعليم بها .

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موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

وكانت محافظة الجيزة من المحافظات التي ظهرت بها نتيجة أولى ثانوي حيث أعلنت عدد من المدارس الثانوية بها عبر صفحاتها الرسمية على فيس بوك نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس، وتم نشر بيان بأسماء الطلاب ودرجاتهم وهى صورة من الاوراق التي تم وضعها في المدارس . 

بينما مازالت هناك بعض النتائج لم تظهر حتى الآن ومن المقرر أن يجري اعلانها خلال الاسبوع الجاري ، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم بضرورة ظهور نتائج الامتحانات قبل بداية الفصل الدراسي الثاني والذي من المقرر أن يبدأ الأحد المقبل في جميع  مدارس الجمهورية . 

ويمكن الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2023 برقم الجلوس للترم الأول من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم للمحافظة التابعة إليها من بينها:-
  1. بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة 2023من هنا
  2. رابط مديرية التربية والتعليم  2023 محافظة القليوبية  من هنا
  3. مديرية التربية والتعليم بمحافظةالإسكندرية من هنا.
نتيجة أولى ثانوي نتيجة الصف الأول الثانوي رابط نتيجة اولى ثانوي الصف الثاني الثانوي نتيجة الصف الثاني الثانوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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