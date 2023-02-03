بالرابط.. موعد نتيجة الصف الأول الثانوى 2023 الفصل الدراسى الأول

ننشر لكم موعد نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 الفصل الدراسي الأول، حيث يكثف طلاب الصف الأول الثانوي البحث عن نتيجة الفصل الدراسي الأول 2023، ومن المفترض أن تعلن وزارة التربية والتعليم عبر موقعها نتيجة الصف الأول الثانوي.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 الفصل الدراسي الأول

وفي إطار الخدمات التعليمية التي يقدمها موقع الدستور نقدم فيما يلي تفاصيل: رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 الترم الأول، موعد إعلان نتيجة أولي ثانوي، هل إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي بالدرجات أم التقديرات؟، توزيع درجات امتحانات الصف الأول الثانوي.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 الفصل الدراسي الأول

تعرض وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 للامتحان الإلكتروني على موقع الرسمي وزارة التربية والتعليم الرسمي برقم الجلوس، في السياق ذاته تقوم المدارس بإضافة درجات الأسئلة المقالية والسلوك والإلتزام علي درجات الإمتحان الالكتروني.

خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول

ويمكن معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم

الضغط على الاستعلام عن نتائج الطلاب.

حدد الصف الدراسي المقيد به الطالب (الأول/ الثاني).

إدخال رقم جلوس الخاص بالطالب، ثم الضغط على زر الاستعلام للتعرف على نتيجة الطالب.

ما هو موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 – الترم الأول؟

حسبما أوضحت مصادر فى التربية والتعليم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي للامتحان الالكتروني الأسبوع المقبل قبل بدء الدراسة فى الترم الثاني.

وأكدت المصادر أن إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 الترم الأول، سيكون بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والرصد والمراجعة.

هل نتيجة الصف الأول الثانوي بوزارة التربية والتعليم بالتقديرات أم الدرجات؟

وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم فإن نتيجة الصف الأول الثانوي، الترم الأول، سيتم اعلانها هذا العام بالدرجات وليس بالتقديرات، ولا صحة لما يتردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من إعلان نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي بالتقديرات.

توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2023 الترم الأول

يبلغ مجموع درجات الصف الأول الثانوي 280 درجة، ويتم تقسيمها علي الفصلين الدراسيين، وكل ترم من 140 درجة، ويتم توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2023 كما يلي:

مادة اللغة العربية (50 درجة) : 34 أسئلة إلكترونية، 6 أسئلة ورقية، 5 اختبار الشهر، 2.5 إلتزام، 2.5 سلوك.

مادة اللغة الأجنبية الأولى (40 درجة) : 27 أسئلة إلكترونية، 5 أسئلة ورقية، 4 اختبار الشهر، 2 إلتزام، 2 سلوك.

مادة اللغة الأجنبية الثانية (30 درجة) : 20 أسئلة إلكترونية، 4 أسئلة ورقية، 3 اختبار الشهر، 1.5 إلتزام، 1.5 سلوك.

مادة الرياضيات (40 درجة) : 27 أسئلة إلكترونية، 5 أسئلة ورقية، 4 اختبار الشهر، 2 إلتزام، 2 سلوك.

مادة الكيمياء (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 إلتزام، 1 سلوك.

مادة الفيزياء (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 إلتزام، 1 سلوك.

مادة الأحياء (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 إلتزام، 1 سلوك.

مادة التاريخ (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 إلتزام، 1 سلوك.

مادة الجغرافيا (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 إلتزام، 1 سلوك.

مادة الفلسفة (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 إلتزام، 1 سلوك.