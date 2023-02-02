رابط مفتوح.. نتيجة الشهادة الابتدائية 2023 بجميع مدارس المحافظات

نتيجة الشهادة الابتدائية 2023 بجميع المدارس بالمحافظات.. من أكثر الموضوعات بحثًا علي محرك البحث الشهير «جوجل»، حيث يبحث أولياء أمور طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022-2023.

ويرصد موقع “الدستور” خلال السطور التالية نتيجة الشهادة الابتدائية بجميع المحافظات.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 جميع المدارس بالمحافظات

زادت عمليات البحث المتعلقة بنتائج الصف الرابع الابتدائي وهو أكثر صفوف النقل التي أثارت جدل أولياء الأمور نظراً لصعوبة المواد الدراسية على الأطفال، وهو النظام الجديد المطبق منذ العام الماضي.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 2023 جميع المدارس بالمحافظات

يستطيع أولياء أمور طلاب وطالبات الشهادة الابتدائية 2023، للحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023 فور ظهورها مباشرةً من خلال إتباع الخطوات كالآتي:

الخطوة الأولي: علي ولي أمر الطالب/ة الدخول على رابط بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages.

الخطوة الثانية: علي ولي أمر الطالب/ة اختيار أيقونة خدمات التعليم الأساسي.

الخطوة الثالثة: علي ولي أمر الطالب/ة الضغط على نتائج سنوات النقل.

الخطوة الرابعة: علي ولي أمر الطالب/ة كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب.

الخطوة الخامسة: علي ولي أمر الطالب/ة اختيار المرحلة الدراسية والفصل الدراسي.

الخطوة السادسة: علي ولي أمر الطالب/ة اختيار الصف الدراسي الرابع وكذلك العام الدراسي 2022/2023.

الخطوة السابعة: الضغط على عرض النتيجة.



ألوان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

سنوضح لكم دلالات الألوان الخاصة بنتيجة الطالب كالتالي:

اللون الأزرق: يوضح حصول الطالب على 85 إلى 100 درجة ما يعني التفوق.

اللون الأخضر: يوضح حصول الطالب على 65 درجة إلى أقل من 85.

اللون الأصفر: يوضح حصول الطالب على 50 درجة إلى أقل من 65.

اللون الأحمر: يوضح حصول الطالب على درجة واحدة إلى أقل من 50 درجة ما يعني حاجته إلى التعويض في الترم الثاني.

توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي 2023

يرغب الكثير من أولياء الأمور في معرفة كيفية توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي، وهو ما أوضحته الوزارة كالآتي:

• 15 درجة للطلاب في اختبار الشهر الأول.

• 15 درجة لامتحان الشهر الثاني.

• 35 درجة للمهام الأدائية للفصل الدراسي الأول.

• 35 درجة للمهام في الفصل الدراسي الثاني.

• 5 درجات على المواظبة و الحضور في الترم الأول.

• 5 درجات على السلوك والمواظبة في الترم الثاني.

• 30 درجة في الترم الاول و 30 درجة في الترم الثاني.

خلال هذا العام تظهر النتائج بدلالات الألوان وليست الدرجات.

