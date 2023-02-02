الخميس 02 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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مصر

بالرابط المباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الفصل الدراسي الأول

الإعدادية الأزهرية
الإعدادية الأزهرية

أخيرًا ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الفصل الدراسي الأول،  ومن ثّم يريد الطلاب رابط بوابة الأزهر الإلكترونية؛ للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2022-2023 برقم الجلوس.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 

 وفي وقت سابق من صباح اليوم، اعُتمدت نتيجة الفصل الدراسي للشهادة الإعدادية الازهرية 2022-2023، من قبل الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الفصل الدراسي الأول 

وفي إطار حرص "الدستور" على تقديم الخدمات والمعلومات للطلاب، نقدم لكم عبر السطور التالية رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2022-2023 برقم الجلوس، وكذلك تفاصيل اعتماد النتيجة ونسب نجاح الطلاب.

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

عبر الدستور.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية برقم الجلوس فقط

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

 

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2023

في سياق متصل، أوضح  الدكتور محمد الضويني أنه أتيحت نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2022-2023 على بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عنها برقم الجلوس؛ وذلك لتسهيل مهمة الطلاب وأولياء الأمور للحصول على النتيجة من خلال الإنترنت.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023 بنسبة نجاح 81.5%

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

 

ويمكن الحصول عليها أيضًا من خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، وفيما يلي نستعرض معكم خطوات ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية؛ للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2022/2023 برقم الجلوس، من خلال الدخول عبر هذا الرابـــــــــــــــــط.

خطوات الحصول على نتيجة  الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

  • الدخول عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 
  • يحدد الطلاب المنطقة التابع لها من أيقونة المنطقة الأزهرية.
  • اكتب رقم جلوس الطالب.
  • اضغط على استعلام وستظهر النتيجة خلال لحظات.

 

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2022/2023 برقم الجلوس

وفي توضيح من بوابة الأزهر الإلكترونية تركت رسالة للمستعلمين عن النتيجة نصها: هذه النتيجة استرشادية ولا يعتد بها، وللتأكد منها يرجى الرجوع للمعهد، حيث تطالب الطلاب الذهاب إلى المعهد الخاص بهم؛ للاستعلام عن النتيجة بعد الحصول عليها إلكترونيًا.

نتيجة الطلاب في نتيجة الصف الثالث الأزهري 2022/2023

وحول تفاصيل نسب نجاح الطلاب في نتيجة الصف الثالث الأزهري2022/2023، أعلن الأزهر الشريف في إعلانه صباح  اليوم أن عدد الطلب المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ 158.360 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحانات 155.486 طالبًا وطالبة.

وبلغ عدد إجمالي الطلاب الحاصلين على 50% فأكثر حوالي 136.587 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح عامة 87.85%، والحاصلين على أقل من 50% حوالي 18.899 طالبًا وطالبة بنسبة 12.12%.

الأزهرية الفصل الدراسي الأول لشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 ا نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 بوابة الأزهر

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