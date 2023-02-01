الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

مصر

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الاول 2023 برقم الجلوس

طلاب
طلاب

ازدادت محركات البحث على جوجل، من الطلبة والطالبات بالصف الأول الثانوي العام، وأولياء أمورهم، بالبحث عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدارسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، لجميع المحافظات، كما يتسائل الطلاب، عن كيفية الحصول على  نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الاول 2023، خاصة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة صفوف النقل والشهادات.

موعد نتيجة الصف الأول الثانوي 2022/2023 

ووفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان  نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 الفصل الدارسي الأول، للصف الأول الثانوي 2022/2023، سيتم اعلانها خلال الأسبوع المقبل.

ويمكن للطلاب الاستعلانه بالرابط التالي للحصول على النتيجة برقم الجلوس، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • ادخل على الرابط التالي من هنــــــــــــا.
  • اختر أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب، والتي ستظهر بعد إعلان النتيجة رسميًا في كافة المحافظات.
  • حدد الصف الأول الثانوي.
  • اكتب البيانات المطلوبة كاملا.
  • ادخل رقم جلوس الطالب.
  • الضغط على زر الاستعلام.

وسوف تعلنها المدارس الثانوي، بعد ظهورها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وذلك لجدول كل محافظة لظهور نتائج الصف الأول الثانوي 2023.

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جدير بالذكر، أن المدارس الثانوي العام، قد انتهت من تصحيح الأسئلة المقالية، بامتحانات نصف العام الدارسي للصفين الأول والثاني الثانوي.

وقالت مصادر خاصة بقطاع التعليم العام، بوزارة التربية والتعليم لـ"الدستور"، إنه جاري الانتهاء من تصحيح الأسئلة الإلكترونية فى اختبارات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي، وإرسال النتائج على اسطوانات للمدارس، لإضافتها على درجات الأسئلة المقالية وإعلانها للطلاب، وتابعت أنه سيتم إعلانها، خلال الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من عمليات جمع ورصد الدرجات للطلاب.

وكانت اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي، إلكترونية على مستوى الإدارة التعليمية بعد إعداد بنوك الأسئلة، وفقًا للمواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والإدارة المركزية للتعليم الثانوي، وشملت الورقة الامتحانية أسئلة اختيار من متعدد MCQوعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وَفق طبيعة كل مادة دراسية.

التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي الترم الأول 2023 نتيجة الصف الأول الثانوي نتيجة الصف الأول الثانوي 2023

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