الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بوابة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي رابط استعلام تكافل وكرامة توفيرًا على المواطنين الحاصلين على المعاش، ويعد تكافل وكرامة أحد أهم أدوات الدولة للحماية الاجتماعية للمواطنين الفقراء ودشنته الدولة مع تطبيقها لنظام الإصلاح الاقتصادي والذي كان له آثارًا اقتصادية صعبة.

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط بوابة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة. 

 

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رابط استعلام تكافل وكرامة 

ويستطيع الحاصلون على المعاش إجراء استعلام “تكافل وكرامة” عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، فيستطيع الحاصلون على معاش تكافل وكرامة الدخول عبر الرابط التالي: 

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وشروط الحصول عليه

رابط استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

https://tk.moss.gov.eg/ 

ثم كتابة الرقم القومي لصاحب معاش “تكافل وكرامة”، ثم الضغط على استعلام، لتظهر جميع البيانات التي يحتاجها المواطن.

وحال الرغبة في تقديم شكوى، يستطيع أصحاب المعاش الدخول عبر نفس الرابط السابق وكتابة الرقم القومي، ثم الضغط على زر استعلام. 

 

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة وهي أن لا يكون الزوج/الزوجه او المسن/ العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية

بالإضافة إلى أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

وتشترط وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على معاش تكافل وكرامة  تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل “صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة”.

ولابد للحصول على معاش تكافل وكرامة أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك.

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وائل لطفي

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