رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وشروط الحصول عليه

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الحصول على معاش تكافل وكرامة الذي توفره الدولة للفئات الأولى بالرعايا في إطار برنامج الحماية الاجتماعية التي دعمته مصر بالتزامن مع إطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2015 لمساندة هذه الأسر في الحياة وسط التأثيرات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري إثر تطبيق هذا البرنامج.

ويستطيع الحاصلين على معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن المعاش أو تقديم شكوى من خلال الرابط الذي خصصته وزارة التضامن لذلك وتعرضه الدستور في التقرير التالي .

استعلام تكافل وكرامة

يستطيع المواطنون الحاصلون على معاش تكافل وكرامة الاستعلام عنه من خلال الدخول عبر الرابط التالي

https://tk.moss.gov.eg/، ثم كتابة الرقم القومي والضغط على زر استعلام .

شروط الحصول على تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة ومنها أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة، وإستيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الإستمارة الدالة علي الحالة الإجتماعية للأسرة، وعدم التحصل علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان إجتماعي شهرية .

ولاستمرار المعاش لا بد حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا، وحضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات علي مدار كافة المراحل العمرية حتي 6 سنوات .

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي باقصاء المواطنين من المعاش إذان كان مقيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة او تقاضى معاش من تلك الجهات، ويمتلك حيازة أرض زراعية أكبر من فدان ، أو يمتلك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار، أو امتلاك جرار زراعى او سيارة اجرة او نقل او سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام 2000، أو 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة .

ويتم اقصاء من يعمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة لشاملة أو غيرها) أو بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها) ، أو التواجد/العمل خارج البلاد وقت الإستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 اشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج)، أو يتواجد أبناءه في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن الفان جنيه مصري للطفل الواحد.

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