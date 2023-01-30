الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 الترم الأول محافظة الجيزة

الصف الثاني الإعدادي
الصف الثاني الإعدادي

مع انتهاء ماراثون امتحانات الصف الثاني الإعدادي حرص قطاع عريض من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم على معرفة رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 الترم الأول محافظة الجيزة عبر "جوجل"، للحصول على نتيجة ثانية إعدادي في محافظة الجيزة، لكي يتعرفوا على كافة الدرجات التي قد تم الحصول عليها، وذلك بكل سهولة ويسر.

رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 الترم الأول محافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، عن ظهور نتيجة تانية إعدادية بالفصل الدراسي الأول في كافة  المدارس المختلفة، وذلك على مستوى المحافظة.

يستطيع كافة أولياء الأمور الحصول على نتيجة الصف الثاني الإعدادي بالترم الأول في محافظة الجيزة 2023 من خلال الاسم ورقم الجلوس بكل يسر وسهولة، وذلك عبر المدرسة التابع لها الطالب.

فلن يمكن الحصول على نتائج الصف الثاني الإعدادي من خلال البوابة الإلكترونية كما سيعتقد البعض، حيث أنها تكون ليست مركزية لذا ستظهر في المدارس.

وتوفر بعض المدارس المختلفة نتيجة الصف الثاني الإعدادي في الفصل الدراسي الأول بالترم الأول من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، الأمر الذي يكون من شأنه الحصول على النتيجة وذلك بكل سهولة.

نتيجة تانية إعدادي  2023 ترم أول محافظة الجيزة

يمكن الحصول على نتائج الصف الثاني الإعدادي في الترم الأول من خلال الاسم فقط 2023 عبر الكشوف المدرسية، التي يستم تعليقها بفناء المدارس المختلفة.

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الأول برقم الجلوس

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وفي وقت سابق، قد أشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الترم الأول بصفوف النقل على مراحل، وذلك يكون منعًا للتكدس ولتسهيل الحصول عليها، طبقا للجدول المعلن بشأن ميعاد ظهور نتيجة صفوف النقل.

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توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023

 تقسيم درجات المواد وأيضا المجموع الكلي فسوف نوضحه لكم بهذه الفقرة وهو كالتالي:

  1. مادة اللغة العربية مجموع 80 درجة مقسمة على "الفصلين الاول والثاني".
  2. مادة الرياضيات مجموع 60 درجة مقسمة على "الفصلين الاول والثاني".
  3. مادة الدراسات الاجتماعية مجموع 40 درجة مقسمة على “الفصلين الاول والثاني”.
  4. مادة اللغة الانجليزية مجموع 60 درجة مقسمة على "الفصلين الاول والثاني".
  5. مادة العلوم مجموع 40 درجة مقسمة على “الفصلين الاول والثاني”.

ويكون المجموع الكلي للعام “280” سيتم تقسيمة على الفصلين الاول والثاني. وبواقع 140 درجة لكل فصل دراسي

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