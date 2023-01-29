الخدمات المتكاملة أحد الأدوات التي اعتمدت عليها الدولة لتوفير الدعم اللازم لذوي الهمم الذين عانوا من الإهمال لسنوات طويلة.

وجاء توفير بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دعا وزارتي التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة إلى إجراء الكشف الطبي لذلك، وتعرض الدستور رابط استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023.

استعلام كشف طبي للمعاقين

يستطيع المعاقون إجراء استعلام كشف طبي للمعاقين من خلال الرابط الذي وفرته وزارة الصحة والسكان أو الضغط مباشرة على الرابط التالي http://pod.mohp.gov.eg

ثم بادخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا ثم الضغط على كلمة بحث فتظهر نتيجة استعلام .

ووضعت وزارة الصحة بحث التوضيحات عبر الرابط الخاص بها للمعاقين ومنها يجب الذهاب فى التاريخ والوقت الموضحين وتجهيز الأبحاث والإشاعات التي طلبتها اللجنة ثم مراجعة الاوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل، على أن يتم إرسال التقارير الطبية الخاصة بكم الى وزارة التضامن الاجتماعى ويجب الذهاب إلى مكتب التأهيل التابع لمحل اقامتك لاستكمال الاجراءات.

خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

يستطيع ذوي الهمم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة توافقت الشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي عليهم من خلال 3 خطوات أولها تقديم طلب من خلال تسجيل طلبك من خلال بوابة وزارة التضامن الاجتماعي وتأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه، تأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم، قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

الخطوة الثانية الإستعلام عن طلب، بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة

في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك

والخطوة الثالثة وهي حجز موعد فبعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاء احتفظ به. ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك ده أول خطوة لدراسة حالتك ولازم تكمل باقي الخطوات.

وبناء على الخطوات والبيانات التي تم إستيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة .

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