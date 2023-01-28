السبت 28 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022- 2023 وآخر موعد لتسجيل الاستمارة

الشهادة الثانوية
الشهادة الثانوية الأزهرية

يكثف طلاب الثانوية الأزهرية في مختلف المحافظات عن موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022- 2023 بعد أن بدأ قطاع المعاهد الأزهرية، تحرير استمارات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022\2023، الجمعة، عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022- 2023

وحسبما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية فمن المفترض أن تعقد امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية، في الثالث من يونيو المقبل، بجميع المناطق على مستوى الجمهورية.

تسجيل استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

وفي وقت سابق كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، أن قطاع المعاهد أتاح تسجيل استمارات امتحانات الشهادة الثانوية إلكترونيًا للمرة الرابعة على التوالي تيسيرًا على الطلاب، وحرصًا على عدم حدوث أي تكدسات بالمعهد.

«الأعلى للجامعات» يوافق على قبول طلاب الثانوية الأزهرية بجامعة العريش

بوابة الأزهر الإلكترونية.. تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2023 

استمارة الثانوية الأزهرية وموعد انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول

خطوات ملء استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

وينشر "الدستور" في السطور الأتية  خطوات ملء استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، على النحو التالي:

1 ـ الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل البيانات، عبر الرابط التالي:هنا

2 ـ تسجيل الدخول عبر وضع اسم المستخدم الخاص بالطالب والرقم السري الذي حصل عليه من معهده.

3 ـ وضع اسم المستخدم والرقم السري ورقمه القومي "جواز السفر".

4 ـ تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب ورقم التليفون الأرضي وتاريخ الميلاد وبريده الإلكتروني والمنطقة التي يسكن بها.

5 ـ بيانات آخر شهادة حصل عليها الطالب وعام الحصول عليها.

6 ـ تسجيل المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية التابع لهما الطالب والمعهد الذي يدرس به.

7 ـ اختيار الشهادة المتقدم لها الطالب والشعبة والمذهب.

8 ـ حالة الطالب "مستجد ـ باق للإعادة" وقسمه "رياضيات ـ علوم" واللغة، ومواد رسوبه إذا كان باقيًا للإعادة.

9 ـ يحق تعديل بيانات الطالب مرة واحدة فقط.

10 ـ يضغط الطالب على زر حفظ وإرسال، ويقوم بطباعة الاستمارة وتسليمها للمعهد.

أخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الثانوية الزهرية 2022-2023 

أتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية بدء تسجيل استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية في منتصف يناير الجاري، على أن يستمر التسجيل متاحًا أمام الطلاب حتى يوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، وهو شرط إجباري لدخول الامتحانات التي تجري يونيو المقبل.

اقرأ أيضا: بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

 

الثانوية الشهادة الثانوية الأزهرية الشهادة الثانوية الأزهرية 2022- 2023 موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022- 2023 خطوات ملء استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

مواد متعلقة

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

رئيس الوزراء يوجه رسالة طمأنة للشعب المصرى

قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه

سقوط المتهم بالتحرش بسيدة والتعدي عليها بالضرب في الجيزة

مصرع شخص في حادث تصادم سيارتي نصف نقل وملاكي غرب إسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

صور

الأمسية الشعرية الأولى في معرض القاهرة للكتاب 2023

إقبال بمعرض الكتاب على "ياسين التهامى.. أسرار عميد دولة المداحين"

ندوة وثائق ومدونات لجنة تراث رواد المسرح الغنائى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال بيت لحم

عملية إطلاق نار فى القدس.. وإصابة إسرائيليين

بعد هجوم القدس.. مصر تحذر من مخاطر التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين