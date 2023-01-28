موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022- 2023 وآخر موعد لتسجيل الاستمارة

يكثف طلاب الثانوية الأزهرية في مختلف المحافظات عن موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022- 2023 بعد أن بدأ قطاع المعاهد الأزهرية، تحرير استمارات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022\2023، الجمعة، عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022- 2023

وحسبما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية فمن المفترض أن تعقد امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية، في الثالث من يونيو المقبل، بجميع المناطق على مستوى الجمهورية.

تسجيل استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

وفي وقت سابق كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، أن قطاع المعاهد أتاح تسجيل استمارات امتحانات الشهادة الثانوية إلكترونيًا للمرة الرابعة على التوالي تيسيرًا على الطلاب، وحرصًا على عدم حدوث أي تكدسات بالمعهد.

خطوات ملء استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

وينشر "الدستور" في السطور الأتية خطوات ملء استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، على النحو التالي:

1 ـ الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل البيانات، عبر الرابط التالي:هنا

2 ـ تسجيل الدخول عبر وضع اسم المستخدم الخاص بالطالب والرقم السري الذي حصل عليه من معهده.

3 ـ وضع اسم المستخدم والرقم السري ورقمه القومي "جواز السفر".

4 ـ تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب ورقم التليفون الأرضي وتاريخ الميلاد وبريده الإلكتروني والمنطقة التي يسكن بها.

5 ـ بيانات آخر شهادة حصل عليها الطالب وعام الحصول عليها.

6 ـ تسجيل المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية التابع لهما الطالب والمعهد الذي يدرس به.

7 ـ اختيار الشهادة المتقدم لها الطالب والشعبة والمذهب.

8 ـ حالة الطالب "مستجد ـ باق للإعادة" وقسمه "رياضيات ـ علوم" واللغة، ومواد رسوبه إذا كان باقيًا للإعادة.

9 ـ يحق تعديل بيانات الطالب مرة واحدة فقط.

10 ـ يضغط الطالب على زر حفظ وإرسال، ويقوم بطباعة الاستمارة وتسليمها للمعهد.

أخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الثانوية الزهرية 2022-2023

أتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية بدء تسجيل استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية في منتصف يناير الجاري، على أن يستمر التسجيل متاحًا أمام الطلاب حتى يوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، وهو شرط إجباري لدخول الامتحانات التي تجري يونيو المقبل.

اقرأ أيضا: بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023