بدأ طلاب الثانوية الأزهرية في بعض المحافظات في ملئ استمارة الصف الثالث الثانوي بقسميها العلمي والأدبي، وفعلت بعض المعاهد الأزهرية رابط تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية تسهيلّا على الطلاب.

وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات استمارة الثانوية الأزهرية وموعد انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي الأزهري

يستطيع طلاب الثانوية الأزهرية تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي الأزهري من خلال الدخول عبر بوابة الأزهر الالكترونية من خلال الرابط التالي

https://azhar.gov.eg/thanaweya/login.aspx

ثم كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا أو رقم جواز السفر ثم كلمة السر والضغط على زر تسجيل ثم كتابة البيانات المطلوبة، وبعدها قم بطباعة استمارة الثانوية الازهرية وتسليمها للمعهد لإتمام باقي إجراءات دخول الطالب الامتحانات.

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري للعام الدراسي الجاري والتي تكون في نهاية العام فقط لعدم وجود امتحانات منتصف العام للثانوية الأزهرية مثل الثانوية العامة ولكن هناك امتحانات لسنوات النقل بالثانوية الأزهرية

ومع بداية العام الجاري في يناير 2023، انطلقت امتحانات الثانوية الأزهرية لصفوف النقل بالمعاهد الثانوية والبعوث الإسلامية الأزهرية للفصل الدراسي الأول على أن يتم الانتهاء منها مع نهاية الشهر االجاري.

وتبدأ امتحانات طلاب الصف الأول والثاني الثانوي الأزهري والبعوث الإسلامية للفصل الدراسي الثاني يوم السبت 15 شوال 1444 والموافق 6 مايو 2023، بينما يتم إجراء امتحانات الدور الثاني يوم السبت 4 محرم 1445 والموافق 22 يوليو 2023، ويتم عقد امتحانات النقل بالأزهر ورقيا، في لجان مؤمنة داخل المعاهد، نظرا لعدم تطبيق المنظومة الإلكترونية.

وتبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية حسب الخريطة الزمنية للأزهر يوم السبت 14 ذي القعدة 1444 الموافق يوم 3 يونيو 2023، على أن تنطلق امتحانات الدور الثاني لطلاب هذه المراحل الدراسية يوم السبت 2 صفر 1445 الموافق 19 أغسطس 2023، يمتحن طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري، في الفصل الدراسي الأول، حيث يتم عقد الاختبارات في نهاية العام بشكل.