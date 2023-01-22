«الأعلى للجامعات» يوافق على قبول طلاب الثانوية الأزهرية بجامعة العريش

وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على قبول جميع طلاب المعاهد الأزهرية بشمال سيناء (من البنين والبنات) الحاصلين على الثانوية الأزهرية للعام 2022 فى جامعة العريش، تخفيفًا على الطلاب وأولياء أمورهم من الدراسة خارج سيناء.



وقال الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إنه جار اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير قبول الطلاب فى الجامعة طبقا لموافقة المجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أنه على الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية التوجه إلى إدارة شئون الطلاب فى الجامعة بالعريش لاستكمال أوراق التنسيق المطلوبة من أصل شهادة الثانوية الأزهرية والرقم القومي والصور الشخصية وغيرها، حيث يتم قبولهم فى جميع أقسام كليتى الآداب والتربية بالجامعة.