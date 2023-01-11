لا يفوتك هذا المساء| أسباب تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه.. وياسر جلال يتبرع بـ3 ملايين جنيه لـ«تحيا مصر»

تناولت الساعات القليلة الماضية، مجموعة من الأخبار التي تنوعت ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث التي رصدها “الدستور” لكم في نشرة أخبار «لا يفوتك هذا المساء».

أسباب تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه

شهدت البنوك المصرية خلال الساعات الماضية تحرك في سعر صرف الدولار أمام الجنيه نحو مستويات أعلى وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب ونتائج هذا الارتفاع بعد الإجراءات الأخيرة التي قام بها البنك المركزي.

https://www.dostor.org/4280472

«الخارجية»: نتابع حالة المصريين المصابين فى حريق سفينة بضائع قرب سواحل تركيا

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية والقنصلية العامة في إسطنبول، يواصلان متابعة الحالة الصحية للمواطنين الذين أصيبوا في حادث الحريق الذي تعرضت له السفينة "BEATA ALFA" أمام السواحل التركية.

https://www.dostor.org/4280459

«صُنع فى مصر للعالم».. حكايات أصحاب المشروعات الصغيرة: الدولة ساعدتنا.. ومصانعنا تصدر للخارج

يولى الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم أصحابها على المستويين المادى والعينى، من أجل إحداث تنمية حقيقية، وبفضل ذلك الدعم تحولت بعض هذه المشروعات إلى العالمية وأصبحت تصدر منتجاتها إلى الخارج، وهو ما عاد بالنفع على الصناعة المصرية وبيئة الاستثمار.

https://www.dostor.org/4280440

ياسر جلال يتبرع بـ3 ملايين جنيه لصالح صندوق «تحيا مصر»

أعلن النجم ياسر جلال، عن تبرعه بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، اليوم، وتعد المرة الأولى التي يقوم فيها النجم ياسر جلال، بالإعلان عن التبرع وجهة التبرع وكشف أسباب ذلك.

https://www.dostor.org/4280410

ميدو ينهى أزمة باسم مرسى.. وغياب عبدالرحمن مجدى عن مواجهة المقاولون

أنهى أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادى الإسماعيلي أزمة باسم مرسي مهاجم الفريق مع الجماهير، بعدما نجح فى إزالة حالة الغضب والاحتقان نحوه بعد أن ثبت تقديرة واحترامه لهم ونفيه القاطع التلفظ ضدهم بما يسيئ إليهم علي هامش لقاء حرس الحدود الأخير.

https://www.dostor.org/4280453

أحدثها معركة جائزة ساويرس الثقافية.. كواليس استبعاد لجنة الترجمة لهذه الكتب

تاريخ المعارك الثقافية في الأوساط الأدبية المصرية طويل وحافل، جاءت في فصله الأحدث، الجدل الذي أثاره شادي لويس بتنازله عن جائزة ساويرس الثقافية، والمشاحنات التي فجرها الروائي حمدي أبو جليل، بالتشكيك في نزاهة لجنة التحكيم في جائزة ساويرس، عبر حسابه الخاص بالفيسبوك.

https://www.dostor.org/4280359\

الكشف على 1762 مواطنًا مجانًا خلال قافلة طبية بقرية مرتانا بكفر الدوار

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية مرتانا بكفر الدوار يومي، وتم الكشف خلالها على 1762 مواطنًا مجاناً، من خلال وجود 10 عيادات وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بالخدمات الصحية المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

https://www.dostor.org/4280461