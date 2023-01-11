الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ياسر جلال يتبرع بـ3 ملايين جنيه لصالح صندوق «تحيا مصر»

ياسر جلال
ياسر جلال

أعلن النجم ياسر جلال، عن تبرعه بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، اليوم، وتعد المرة الأولى التي يقوم فيها النجم ياسر جلال، بالإعلان عن التبرع وجهة التبرع وكشف أسباب ذلك.

وأضاف ياسر جلال قائلا: "المرة ديه بعلن عن الجهة والمبلغ اللي اتبرعت بيه لأني بتمنى إن كلنا نشترك ونعمل اللي نقدر عليه وبدعي زملائي النجوم إنهم يتبرعوا باللي يقدروا عليه أنا عارف إن في منهم عمل الموضوع قبل كده، بس لو عمله ده تاني يبقي شيء عظيم".

وتابع كلامه قائلا: "يعلم ربنا إن السبب اللي خلاني أعمل كده هو الأزمة اللي بتمر بيها مصر دلوقتي، أنا راجل لا غاوي شهرة ولا نجومية، أنا بشتغل وبخلص شغلي وبروح أقعد مع مراتي وأولادي وبعمل ده لأن كلنا شايفين إن البلد بيمر بأزمة كبيرة والعالم كله بيمر بأزمة كبيرة وإن شاء الله الأزمة تعدي لما كلنا نقف جنب بعض"، وحرص على إنهاء حديثه بالدعاء لمصر.

يذكر أن آخر أعمال النجم ياسر جلال، مسلسل الاختيار 3 في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وشاركه البطولة أحمد السقا وكريم عبدالعزيز وعدد كبير من نجوم الفن.

ياسر جلال تحيا مصر النجم ياسر جلال ياسر جلال يتبرع لصندوق تحيا مصر تبرعات صندوق تحيا مصر

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