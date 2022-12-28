رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة 2023 والمستندات المطلوبة لتحريرها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفعيل رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة 2023 لدخول الامتحانات بداية من اليوم الأربعاء 28 ديسمبر الجاري، عبر موقعها الإلكترونية لطباعتها وتسلميها للمدارس الثانوية ضمن الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2023.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

وطالبت وزارة التربية والتعليم جميع الطلاب والطالبات بضرورة تفعيل الحساب المدرسي الموحد قبل البدء في تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، ويمكن تفعيل أو إنشاء حساب جديد من هنا.

وبعد تفعيل الحساب المدرسي الموحد للطلاب يتم تسجيل الدخول إلي موقع وزارة التربية والتعليم للاستمارة الإلكترونية 2023 من هنا ثم اتباع الخطوات التالية:-

إدخال البريد الالكتروني الموحد للطالب.

الضغط على تسجيل دخول.

إدخال الرقم السري وتاريخ الميلاد.

ستظهر استمارة الثانوية العامة 2023 ويدخل الطالب البيانات المطلوبة والتي تحتوي على صورة الطالب وبيانات المواد والشعبة.

يراجع الطالب بيانات الاستمارة للتأكد من صحتها وفي حالة وجود أخطاء يجب أن يعود لإدارة المدرسة لتصحيحها.

حفظ الاستمارة الإلكترونية كملف PDF وطباعتها في أي وقت وتقديمها للمدرسة.

الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق والمستندات اللازمة من أجل تحرير استمارة الثانوية العامة 2023 لدخول الامتحانات بعد تسجيلها إلكترونيا وطباعتها.

وتتمثل الأوراق المطلوبة فيما يلي:-

صورة البطاقة الشخصية للطالب.

إيصال سداد الرسوم الدراسية من البريد وصورتين منه.

شهادة ميلاد حديثة وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب ورقم تليفون الطالب.

إيصال رسوم التقدم للامتحانات وهى 210 جنيهات للمتقدمين للمرتين الأولى والثانية و 410 جنيهات للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة لامتحانات الثانوية العامة.

2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.

5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء للطالب ومدون عليها اسم الطالب إلكترونيا.

إيصال سداد رسوم التابلت باجمالى 105 جنيهات.

أصل شهادة ميلاد الطالب.

صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر .

الإلتزام بالزي المدرسي للبنات في الصور.

بيان رسوب من مديرية التربية والتعليم للطلاب الراسبين و 3 طوابع تعليمية فئة 10 جنيهات.

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