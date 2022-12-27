الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 والأوراق المطلوبة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن بدء استقبال طلبات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، غدًا الأربعاء 28 ديسمبر 2023، وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يجب على طلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 حتى يتمكنوا من التقدم لامتحانات العام الدراسي الجاري 2022\2023.

الأوراق المطلوبة لـ تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

  1. إيصال سداد الرسوم الدراسية من البريد وصورتين منه.
  2. إيصال رسوم التقدم للامتحانات وهى 210 جنيهات للمتقدمين للمرتين الأولى والثانية و410 جنيهات للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة لامتحانات الثانوية العامة.
  3. إيصال سداد رسوم التابلت بإجمالى 105 جنيهات.
  4. شهادة ميلاد حديثة وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب ورقم تليفون الطالب.
  5. صورة البطاقة الشخصية للطالب.
  6. صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.
  7. 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء للطالب ومدون عليها اسم الطالب إلكترونيًا.
  8. الالتزام بالزى المدرسي للبنات فى الصور.
  9. بيان رسوب من مديرية التربية والتعليم للطلاب الراسبين و3 طوابع تعليمية فئة 10 جنيهات
  10. أصل شهادة ميلاد الطالب.
  11. 2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10جنيهات.

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تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023  

لكى تتمكن من ملئ الإستمارة وطباعتها ينبغى أن يكون لديك البريد الإلكترونى المدرسى الخاص بك، إذا لم يكن لديك بريدك الإلكترونى، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكترونى المدرسى

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يجب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم لتسجيل الاستمارة الالكترونية للثانوية العامة 2023 حيث يتم تفعيل الرابط فور بدء تسجيل الاستمارة الالكترونية 2023، من خلال هذا الرابط

اضغط على تسجيل الدخول.

قم بإدخال البريد الالكتروني الخاص بالطالب.

اضغط على تسجيل دخول.

قم بإدخال الرقم السري وتاريخ الميلاد.

ستظهر استمارة الثانوية العامة 2023.

قم بإدخال البيانات المطلوبة، وهى صورة الطالب وبيانات المواد والشعبة.

يراجع الطالب بيانات الاستمارة للتأكد من صحتها، وفي حالة وجود أخطاء يجب أن يعود لإدارة المدرسة لتصحيحها.

حفظ الاستمارة الإلكترونية كملف PDFلطباعتها في أي وقت وتقديمها للمدرسة.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 موقع وزارة التربية الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة تسجيل الاستمارة الإلكترونية امتحانات الثانوية العامة إيصال سداد الرسوم

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وائل لطفي

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