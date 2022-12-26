تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 وتوزيع درجات المواد

أعلنت وزارة التربية والتعليم تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 منذ عدة أسابيع رغم أن انعقاد امتحانات الثانوية العامة ستكون في يونيو من العام المقبل، وحددت الوزارة مواصفات ورقة الامتحان وطريقة التصحيح وقامت أيضًا بتدريب الموجهين على هذه عملية التصحيح المميكنة، وتعرض الدستور مع استمرار البحث عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 القصة الكاملة.

تفاصيل امتحانات الصف الثالث الثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم تفاصيل امتحانات الصف الثالث الثانوي والتي ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم ليستعين بها الطلاب أثناء الامتحان، وسيتسلم الطالب كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مع استمرار التعريب.

وتشتمل ورقة امتحان الصف الثالث الثانوي على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

أما عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة، ستتم بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري بنظام ال rubrics، وستكون الدرجة التي يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة أي أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة، وسيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.

توزيع درجات امتحان 3 ثانوي عام

حددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات امتحان 3 ثانوي عام كالتالي:

أسئلة الاختيار من متعدد في امتحان 3 ثانوي عام : (أسئلة مخصص لها درجة واحدة، وأسئلة مخصص لها درجتان)، وأخرى مخصص لها ( 6 ) درجات، كما يشتمل الدليل على العدد الكلى للأسئلة والدرجة الكلية وزمن الاختبار لكل مادة.

الأسئلة المقالية لمادة اللغة العربية الثانوية العامة فتشتمل على أسئلة الاختيار من متعدد 85% وأسئلة مقالية 15 %، وسوف يشمل الامتحان 4 أسئلة مقالية تمثل درجتها 15 % من الدرجة، منها سؤال تعبير ب6 درجات، و 3 أسئلة كل سؤال بدرجتين سوف توزع على فروع المادة، وسوف تتضمن أسئلة القراءة الأدبية سؤالًا من القصة المقررة.