يؤدى طلاب الصف الأول الإعدادي الأزهري امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال هذه الفترة حيث بدأ أمس السبت الموافق 24 ديسمبر وتستمر حتى 29 ديسمبر من الشهر المقبل، وكانت بوابة الأزهر الإلكترونية قد حددد جدول امتحانات جميع صفوف النقل في المعاهد الأزهرية منذ عدة أسابيع.

وتعرض “الدستور” مع تزايد عمليات البحث عن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري 2023 وامتحانات الشهادة الإعدادية الجدول كامل عبر التقرير التالي:

جدول امتحانات أولى إعدادي أزهر

أعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية عن جدول امتحانات أولى إعدادي أزهر حيث يمتحن المبصرون شفويًا في (حفظ القرآن الكريم وتجويده / المطالعة والنصوص)، فيما يمتحن المكفوفون في الصف الأول الإعدادي شفويا في المواد المقررة عليهم، أما امتحان الحاسب الآلى والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيه الطالب قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة.

وجاء جدول أولى إعدادي أزهر كالتالي بعد أن أدوا يومين في امتحانات الصف الاول الاعدادي الازهري وهما أمس السبت في مادتي الفقه- اللغة العربية (ورقة أولى) (النحو)، واليوم الأحد في أصول الدين (ورقة أولى) (التفسير والحديث) – العلوم .

ويؤدى الطلاب غدًا الإثنين 26-12-2022 امتحان اللغة العربية (ورقة ثانية) المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة) – الهندسة ، ويوم الثلاثاء 27-12-2022: أصول الدين (ورقة ثانية) التوحيد والسيرة)- الدراسات الاجتماعية ويوم الأربعاء 28-12-2022: حفظ القرآن الكريم وتجويده – الجبر ، وتكون آخر أيام امتحانات الصف الاول الاعدادي الازهري يوم الخميس الموافق 29-12-2022 لمادتي اللغة الأجنبية- التربية الفنية.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الأزهرية

ونشرت بوابة الأزهر الإلكترونية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية على أن يتم امتحان المبصرون شفوياً في (حفظ القرآن الكريم وتجويده / المطالعة والنصوص)، ويتم امتحان المكفوفون شفويًا في المواد المقررة عليهم، وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية كالتالي: