نماذج الوزارة للصف السادس الابتدائي 2023 وموعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وفرت وزارة التربية والتعليم نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي عبر منصتها الإلكترونية، وتعد النماذج الاسترشادية محاكاة لامتحانات الفصل الدراسي الأول لإزالة الرهبة والخوف من قلوب الطلاب وتكون طبيعة الأسئلة وتوزيع جزئياتها على المنهج الدراسى يتضح من خلال النماذج الاسترشادية ومن ثم يستطيع الطالب أن يحدد بدقة شكل ومحتوى الامتحان وأهم الجزئيات.

وتعرض الدستور في التقرير التالي نماذج الوزارة للصف السادس الابتدائي 2023.

يستطيع طلاب الصف السادس الابتدائي التعرف على النماذج الاسترشادية قبل بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي أعلنتها مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة قبل أيام ، ويستطيع طلاب الصف السادس الابتدائي متابعة النماذج الاسترشادية من خلال بوابة التعليم الإلكترونى، وبعدها الضغط على منصة التعليم الإلكتروني، واختبار الصف السادس الابتدائي والضغط على بحث أو الدخول عبر الرابط التالي مباشرة https://moe.gov.eg

وتعرض نماذج الوزارة للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الاول هذه النماذج:

قصة - السيدة خديجة

قصة - على مبارك

الخط العربى

التربية الدينية المسيحية

التربية الدينية الإسلامية

الدراسات الاجتماعية

اللغة الانجليزية

الرياضيات

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بالمحافظات

امتحانات 6 ابتدائي محافظة الجيزة

يوم الأحد 15/1/2023: اللغة العربية.

يوم الاثنين 16/1/2023: الرياضيات.

يوم الثلاثاء 17/1/2023: اللغة الأجنبية الأولى، والعلوم.

يوم الأربعاء 18/1/ 2023: الدراسات الاجتماعية.

امتحانات 6 ابتدائي محافظة الشرقية

يوم السبت 14/1/2023: اللغة العربية والخط والإملاء.

يوم الأحد 15/1/2023: الرياضيات، واللغة الأجنبية.

يوم الاثنين 16/1/2023: العلوم، والتربية الدينية.

يوم الثلاثاء 17/1/2023: الدراسات الاجتماعية.

امتحانات 6 ابتدائي محافظة الدقهلية

يوم الاثنين 9/1/2023: اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 10/1/2023: الرياضيات.

يوم الأربعاء 11/1/2023: الدراسات الاجتماعية، واللغة الأجنبية.

يوم الخميس 12/1/2023: العلوم، والتربية الدينية.