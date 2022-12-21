الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رابط النماذج الاسترشادية لامتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى 2023

الصفين الرابع والخامس
الصفين الرابع والخامس الابتدائى

رابط النماذج الاسترشادية للصفين الرابع والخامس الابتدائى، من أكثر الموضوعات بحثاً على محركات الإنترنت في الساعات الأخيرة، وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الاكثر شهرة واستخدامًا «جوجل» من قبل أولياء الأمور وطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى بكافة أنحاء محافظات مصر، لمعرفة رابط النماذج الاسترشادية للصفين الرابع والخامس الابتدائى، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن النماذج الاسترشادية لامتحانات طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، حتى يتم تدريب الطلاب على شكل أسئلة المنهج الجديد للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2022. 

النماذج الاسترشادية للامتحانات

وتزامنًا مع اهتمام العديد من أولياء الأمور وطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى بكافة أنحاء محافظات مصر، يرصد لكم موقعنا «الدستور» في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها العديد مؤخرًا بشكل مكثف لمعرفة كل ما هو يخص النماذج الاسترشادية للصفين الرابع والخامس الابتدائى، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

«التعليم» تصدر النماذج الاسترشادية للصفين الرابع والخامس الابتدائي

أطباء ورياضيون ومهندسون وعمال.. الرئيس السيسى يكرم عددًا من النماذج المضيئة

للمرة الأولى.. مصر تستضيف المؤتمر الدولي الـ11 في هندسة النماذج والبيانات بجامعة النيل الأهلية

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رابط النماذج الاسترشادية للصفين الرابع والخامس الابتدائى 

بخطوات بسيطة يمكنك الحصول على رابط النماذج الاسترشادية للصفين الرابع والخامس الابتدائى إلكترونيًا:

للاطلاع على النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي الدخول على الرابط التالي: هنا .

وللاطلاع على النماذج الاسترشادية للصف الخامس الابتدائي الدخول على الرابط التالي: هنا .

 مواعيد امتحانات صفوف النقل أو الشهادات

وفي سياق متصل، صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكد أن الوزارة أعادت الأمور إلى نصابها الحقيقي بالنسبة لمواعيد الامتحانات، وأنه ليس هناك أي تغيير في مواعيد الامتحانات سواء في صفوف النقل أو الشهادات، مشيرا إلى أن بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، يهدف لأن تكون هناك فترة زمنية بينها وبين امتحانات الشهادات العامة كالدبلومات الفنية والثانوية العامة.

النماذج الاسترشادية للصفين الرابع والخامس الابتدائى رابط النماذج الاسترشادية للصفين الرابع والخامس الابتدائى صفوف النقل أو الشهادات لنماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي النماذج الاسترشادية للصف الخامس الابتدائي

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