مع اقتراب موعد امتحانات طلاب الصف الخامس الابتدائي يكثر البحث عن نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2022 pdf، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم كي يتدرب الطلاب على طريقة الأسئلة التي سيتم طرحها في الامتحان، وفق النظام الجديد.



نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2022 pdf

في هذا التقرير نوضح لكم رابط الوصول إلى نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2022 pdf وتحميلها، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم من أجل الوصول إليها.



وعن طريقة الوصول إلى نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من خلال الدخول على الرابط التالي يمكن تحميلها بصيغة pdf ومساعدة الطلاب على المذاكرة: هنا.

ومن خلال هذا الرابط يمكن الوصول لمختلف المواد التي يدرسها طلاب الصف الخامس الابتدائي:

علوم باللغة الفرنسية – نموذج استرشادي

علوم باللغة العربية – نموذج استرشادي

تربية دينية مسيحية – النموذج الاسترشادي الثاني

رياضيات باللغة العربية – نموذج استرشادي

رياضيات باللغة الفرنسية – نموذج استرشادي

رياضيات باللغة الانجليزية – نموذج استرشادي

تكنولوجيا المعلومات– النموذج الاسترشادي الأول

اللغة الالمانية – نموذج استرشادي

اللغة الفرنسية– نموذج استرشادي

اللغة الانجليزية– النموذج الاسترشادي الاول

اللغة الانجليزية– النموذج الاسترشادي الثاني

الدراسات الاجتماعية - النموذج الاسترشادي الأول

الدراسات الاجتماعية - النموذج الاسترشادي الثاني

لغة عربية – نموذج الاسترشادي الأول

لغة عربية – النموذج الاسترشادي الثاني

علوم باللغة الانجليزية – النموذج الاسترشادي الأول

تربية دينية– النموذج الاسترشادي الأول

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 بمحافظة القاهرة

الخميس 12 يناير 2023

الرياضيات من 9 إلى 10:30

السبت 14 يناير 2023

الدراسات الاجتماعية من 9 إلى 10:30

وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 11 إلى 12:30

الأحد 15 يناير 2023

العلوم من 9 إلى 10:30

والمهارات المهنية من 11 إلى 12:30

الإثنين 16 يناير 2023

اللغة العربية من 9 إلى 11:30

الثلاثاء 17 يناير 2023

اللغة الإنجليزية من 9 إلى 10:30

والتربية الدينية من 11 إلى 12:30



جدول امتحانات طلاب الصف الخامس الابتدائي بمحافظة الجيزة 2023

ويكون جدول امتحانات طلاب الصف الخامس الابتدائي كالتالي:

الاثنين الموافق 9 يناير 2023

- مادة اللغة العربية وزمن الامتحان ساعتين ونصف

- مادة التربية الدينية وزمن الامتحان ساعة ونصف

الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023

- مادة العلوم وزمن الامتحان ساعة ونصف

- مادة المهارات المهنية وزمن الامتحان ساعة ونصف

الأربعاء الموافق 11 يناير 2023

- مادة الدراسات الاجتماعية وزمن الامتحان ساعة ونصف

- مادة ICT وزمن الامتحان ساعة ونصف

الخميس الموافق 12 يناير 2023

- مادة اللغة الإنجليزية وزمن الامتحان ساعة ونصف

السبت الموافق 14 يناير 2023

- مادة الرياضيات وزمن الامتحان ساعة ونصف

