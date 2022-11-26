«التعليم» تعلن عن خطة تنمية مهنية لتدريب معلمى الصف الخامس الابتدائى

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا، بشأن خطة التنمية المهنية لمعلمي الصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي 2022/ 2023، وبالتعاون مع مؤسسة ديسكفري إديوكيشن واستكمالا للتدريبات.

وشدد الخطاب على ضرورة التأكيد على موجهي الرياضيات والعلوم بمتابعة التدريبات التي ستعقد من خلال قاعات الفيديوكونفراس بقاعات الجمهورية، على أن يكون البث من القاعة الرئيسية بديوان الوزارة في الفترة من 2022/11/27 إلى 2022/11/29 وذلك على فترتين وفق الجدول التالي:

موجهي مادة العلوم:

من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية يوم 27 نوفمبر

موجهي مادة الرياضيات:

من الساعة الواحدة ظهرا إلى الثالثة يوم 27 نوفمبر

موجهي مادة العلوم:

من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم 28 نوفمبر

موجهي مادة الرياضيات:

من الساعة الواحدة ظهرا إلى الثالثة يوم 28 نوفمبر

موجهي مادة العلوم:

من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم 29 نوفمبر

موجهي مادة الرياضيات:

من الساعة الواحدة ظهرا إلى الثالثة يوم 29 نوفمبر

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارًا وزاريًا رقم (247) لسنة 2022، بمنح 3283 من الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام- الذين استوفوا برامج التنمية المهنية والمتطلبات بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلى التخصصات والمواد الأخرى.

ونص القرار الوزاري على أن يُمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام- الذين استوفوا برامج التنمية المهنية والمتطلبات التي أقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين- شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلى التخصصات، والمواد الأخرى، والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (41) لسنة 2020، والبالغ عددهم (3283)، حيث يتم نقل أعضاء هيئة التعليم المشار إليهم بالدرجة الوظيفية المقيدين عليها، طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

كما نص القرار على أن يتم نقل معلمي التدريبات المهنية بالتعليم الفني الصناعي من حملة دبلوم الدراسات التكميلية والحاصلين على مؤهل عال تربوي أو مؤهل يصلح للتدريس بالتعليم الفني الصناعي - أثناء الخدمة - إلى معلمي المواد العملية العلمية معًا، مع الاحتفاظ بالدرجة الوظيفية المقيدين عليها.

واختتم نص القرار "يصدر المحافظون- كل في نطاق اختصاصه- القرارات اللازمة لنقل أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين، وكل ما يعادلها من وظائف- بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات النقل- إلى التخصصات والمواد الأخرى، والوظائف، والمراحل التعليمية المختلفة المستحقة لكل منهم.