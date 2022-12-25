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تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات أولى ثانوي 2023 بالقاهرة والجيزة

امتحانات أولى ثانوي
امتحانات أولى ثانوي

أسابيع قليلة تفصلنا عن موعد امتحانات أولى ثانوي 2023 والتي تختلف من محافظة لأخرى، حيث أكدت  وزارة التربية والتعليم عن كل مديرية تعليم ستقوم بتحديد موعد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية على حدة وبما يتناسب مع ظروفها بعد أن حددت مواصفات امتحانات أولى ثانوي والصف الثاني الثانوي، وتعرض “الدستور” في التقرير جدول امتحانات اولي ثانوي 2023 بالقاهرة والجيزة. 

 

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بالقاهرة 

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة جدول امتحانات الصف الأول الثانوي والتي تبدأ يوم السبت 14 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والفلسفة والمنطق، ويؤدي الطلاب يوم الإثنين 16 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا، وفي يوم الأربعاء 18 يناير 2023 امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء.

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ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوي يوم السبت 21 يناير 2023: امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، ويوم الإثنين 23 يناير 2023: امتحان مادتي الرياضيات والأحياء.

 

جدول امتحانات اولي ثانوي 2023 محافظة الجيزة 

 

يؤدى طلاب أولى ثانوي بالجيزة امتحانات الفصل الدراسي الأول  بدءًا من 15 يناير كالتالي:

  • يوم الأحد 15 يناير 2023: اللغة العربية من 8:30 إلى 11:30 صباحي، ومن 1:30 إلى 4:30 مسائي، واللغة الأجنبية الثانية من 11:45 إلى 1:15 صباحي، ومن 4:45 إلى 6:15 مسائي.
  • يوم الثلاثاء 17 يناير 2023: الكيمياء من 8:30 إلى 10 صباحي ومن 1:30 إلى 3 مسائي، والجغرافيا من 10:15 إلى 11:45 صباحي ومن 3:15 إلى 4:45 مسائي.
  • يوم السبت 21 يناير 2023: التاريخ من 8:30 إلى 10 صباحي ومن 1:30 إلى 3 مسائي، والأحياء من 10:15 إلى 11:45 صباحي ومن 3:15 إلى 4:45 مسائي.
  • يوم الإثنين 23 يناير 2023: الرياضيات من 8:30 إلى 11:30 صباحي ومن 1:30 إلى 4:30 مسائي، والفلسفة من 11:45 إلى 1:15 صباحي، ومن 4:45 إلى 6:15 مسائي.
  • يوم الأربعاء 25 يناير 2023: اللغة الأجنبية الأولى من 8:30 إلى 11 صباحي ومن 1:30 إلى 4 مسائي، والفيزياء من 11:15 إلى 12:45 صباحي ومن 4:15 إلى 5:45 مسائي.

مواصفات امتحان أولي ثانوي 

وكان وزير التربية والتعليم رضا حجازي قد حدد مواصفات امتحان أولى ثانوي لتكون الامتحانات إلكترونيا بنسبة 85% للاختيار من متعدد، والجزء المقالي بنسبة 15% ورقيًا بنظام البوكليت وتكون ورقة الإجابة هي نفس ورقة الأسئلة على نفس نظام الثانوية العامة، مع مراعاة وضع مساحة للإجابة أسفل السؤال وأن تكون ورقة الأسئلة هي ورقة الإجابة ذاتها، على أن تحتوي ورقة الامتحان على ورقة بيضاء كمسودة للطالب.

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أبرزها التضاد والمرادفات بالقصة.. استبعاد 6 أسئلة من امتحان اللغة العربية

 

 

 

أولى ثانوي الصف الأول الثانوي التربية والتعليم امتحانات رضا حجازي

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