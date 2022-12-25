الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول الامتحانات.. النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023

الصف الرابع الابتدائي
الصف الرابع الابتدائي

يكثف آلاف الطلاب من مختلف محافظات الجمهورية البحث عن نماذج استرشادية لامتحانات الصف الرابع الفصل الدراسي الأول، وذلك لمساعدتهم على أداء الاختبارات المرتقبة خلال الأسابيع المقبلة، والتأكد من مستوى مذاكرتهم لدخول الامتحانات بثقة.

نماذج استرشادية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  قد نشرت عبر موقعها الرسمي على الإنترنت مجموعة نماذج استرشادية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

إعداد النماذج استرشادية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي

وأجرى مركز التقويم التربوي والامتحانات بوزارة التربية والتعليم تعديلات على مواصفات امتحانات الصفين الرابع والخامس والثانوي بداية من العام الدراسي الحالي، ولذلك أصدرت إدارة التعليم الابتدائي نماذج امتحانات استرشادية لتدريب الطلاب على شكل الاختبارات الجديد.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2023

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2023

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2023 محافظة (القاهرة –الجيزة- الشرقية- القليوبية)

نماذج الوزارة رابعة ابتدائي 2023 ترم أول

ورفعت الوزارة على موقعها نموذجا لامتحان العلوم باللغة الفرنسية، وآخر للعلوم باللغة العربية، ونموذجين في مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونموذج للغة الألمانية ونموذج للغة الفرنسية لمدارس اللغات التي تستخدم هاتين اللغتين في التدريس.

محتوى النماذج الاسترشادية الصف الرابع 2023

كما تتضمن النماذج الاسترشادية اختبارين في اللغة العربية ومثلهما في اللغة الإنجليزية، ونموذج للتربية الدينية المسيحية، وآخر في التربية الإسلامية، ونموذج في الرياضيات ونموذجين في الدراسات الاجتماعية، وتلك النماذج مرشحة للزيادة في الفترة القادمة لتشمل المواد الأساسية باللغة الإنجليزية لمدارس اللغات.

ويتاح استعراض جميع النماذج المتاحة أونلاين أو تحميلها والاحتفاظ بها وطباعتها إن أمكن، حيث هناك زر لكل أمر منهما تحت اسم النموذج لكل مادة.

ويمكن الوصول إلى النماذج عبر الرابط من هنا، علما بأنه يمكن الوصول إلى محتويات أخرى من نفس الصفحة مثل البرمجيات والكتب الدراسية الإلكترونية والإثرائيات والحصص الافتراضية ودليل المعلم.

مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022\2023

- الاثنين الموافق 9\1\2023: امتحان مادة اللغة العربية وزمن الامتحان ساعتين ونصف، وامتحان مادة التربية الدينية وزمن الامتحان ساعة ونصف

 

- الثلاثاء الموافق 10\1\2023: امتحان مادة العلوم وزمن الامتحان ساعة ونصف، وامتحان مادة المهارات المهنية وزمن الامتحان ساعة ونصف

 

- الأربعاء الموافق 11\1\2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وزمن الامتحان ساعة ونصف، وامتحان مادة ICT وزمن الامتحان ساعة ونصف

 

- الخميس الموافق 12\1\2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية وزمن الامتحان ساعة ونصف

 

- السبت الموافق 14\1\2023: امتحان مادة الرياضيات وزمن الامتحان ساعة ونصف

 

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جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2023 ورابط النماذج الاسترشادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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