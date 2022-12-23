الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2023 محافظة (القاهرة –الجيزة- الشرقية- القليوبية)

تلاميذ رابعة أبتدائى
تلاميذ رابعة أبتدائى

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023 من الأمور التى شهدت معدل بحث واسع على الإنترنت من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل من قبل أولياء الأمور والتلاميذ وكذلك المدرسين.

 

“الدستور” ترصد كل ما يحيط بهذا الأمر من تفاصيل.

 

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023 محافظة "القاهرة"

كانت  مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أعلنت عن  موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023 بداية من الخميس الموافق 12 يناير وحتى الثلاثاء 17 يناير.

 

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023 محافظة "الجيزة" 

 

بينما نشرت محافظة الجيزة على  صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول نصف العام  للعام الدراسي 2023 حيث يبدأ  يوم 9 يناير حتى يوم 17 يناير 2023.

 

محافظة الشرقية 

وأعلنت محافظة الشرقية من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول 2022-2023 للصف الرابع الابتدائي يوم  8 يناير وحتى 17 يناير 2023.

 

محافظة القليوبية

وعلى صعيد متصل نشرت محافظة القليوبية على صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي موعد امتحانات الترم الأول للصف الرابع الابتدائي 2022-2023  حيث يبدأ الامتحان يوم 14 يناير وحتى 17 من نفس الشهر 2023.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2023 ورابط النماذج الاسترشادية

4 ألوان لتقيم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي 

ومن ناحية أخرى  حددت وزارة  التربية والتعليم والتعليم الفنى 4 ألوان من أجل تقييم الطلاب للصف الرابع الابتدائي على كافة أنحاء الجمهورية ، حيث يعتمد النظام الجديد على التقييم وليس وضع درجات، والتي جاءت كالتالي:

- اللون الأزرق: يكون للطالب الذي حصل على نسبة مئوية تتراوح ما بين 85% إلى 100%.

- اللون الأخضر: يتم إعطاء الطالب اللون الأخضر حال حصوله على نسبة مئوية تتراوح ما بين 65% إلى 85%.

- اللون الأصفر: للطالب الذي حصل على نسبة مئوية في الترم الأول ما بين 50% إلى 65%.

- اللون الأحمر: للطالب الذي حصل على نسبة أقل من 50% وهذا يعني أن الطالب  الصف الرابع الابتدائي معرض للرسوب خلال الفصل الدراسي الثاني.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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