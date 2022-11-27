تفعيل الحساب المدرسي الموحد للطلاب.. خطوة بخطوة

يبحث طلاب الصف الثالث الاعدادي 2023 عن خطوات تفعيل الحساب المدرسي الموحد، حيث يشترط الحصول عليه قبل تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

تفعيل الحساب المدرسي الموحد للطلاب

بداية يقوم طالب الشهادة الاعدادية بالدخول على منصة أوفيس 365 عبر هذا الرابط https://office365.emis.gov.eg/

يقوم الطالب باختيار "حساب الطالب"

سيتم تحويلك مباشرة إلى بوابة إنشاء البريد الإلكتروني للطلبة و المعلمين

تفعيل الحساب المدرسي الموحد

يطلب الموقع من الطالب ادخل الرقم القومي المكون من 16 رقم ومدون في شهادة الميلاد الرسمية

اضغط على "انا لست برنامج روبوت"

واخيرا: اضغط على التحقق من البيانات

ويشترط للتمكن من ملء استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية أن يكون لدى الطالب البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به، وإذا لم يكن لديه هذا البريد يمكنه الحصول عليه من خلال الموقع ذاته عبر اختيار رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي من خلال كتابة الرقم القومي للطالب والكود المدرسي له.

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تسجيل الاستمارة الالكترونية الصف الثالث الاعدادي 2023

وكما هو متبع في العام الماضي سيتم تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وطالبت الوزارة مديريات التربية والتعليم في كافة محافظات جمهورية مصر العربية التأكد من صحة البيانات المسجلة لطلاب 3 اعدادي على قاعدة البيانات وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً من خلال استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية.

ومن المقرر أن يتم تفعيل رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم https://moe-register.emis.gov.eg/

يتم إتاحة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي من يوم الأحد ۲۰۲۲/11/٢٧ حتى يوم الخميس ۲۰۲۲/۱۲/۲۲ وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم وسيتم تفعيل الرابط تلقائيًا من قبل الوزارة على الرابط المخصص لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية.